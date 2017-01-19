Россия доказала приверженность Палестине. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Джазира" отмечает, что в ходе последней пресс-конференции президент США Барак Обама возложил на израильскую поселенческую деятельность ответственность за срыв процесса переговоров между Израилем и ПНА. Он выразил опасение, что время для реализации плана "Два государства для двух народов" уходит.

Палестинская газета "Аль-Хайят аль-Джадида" цитирует заявление члена Исполкома ФАТХа Аззама аль-Ахмада, отвечающего за переговоры с ХАМАСом. Функционер заявил, что встреча палестинских фракций в Москве стал продолжением встречи в Бейруте. Аль-Ахмад подчеркнул, что Россия вновь доказала свою приверженность палестинскому делу.

Сирийское агентство новостей SANA сообщает, что в провинции Дир аз-Зур армейские подразделения уничтожили несколько десятков боевиков «Исламского государства», в том числе – граждан Саудовской Аравии и Туниса. Боевики стараются вывозить тела убитых.

Как пишет египетская "Аль-Масри аль-Юм", Саудовская Аравия намерена обратиться в международные судебные инстанции в связи с решением высшего административного суда Египта аннулировать договор о передаче королевству островов Тиран и Санафир в Тиранском проливе. Соглашение было подписано в апреле 2016 года, но оспорено в суде.