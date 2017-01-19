Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Четверг, 19 января 2017 года

В четверг, 19 января, израильские СМИ подробно обсуждают теракт в Умм аль-Хиране, в результате которого был убит прапорщик ЯСАМ Эрез Леви.

"Едиот Ахронот": Начальник генштаба госпитализирован для плановй процедуры

"Гаарец": Полицейский и гражданин погибли в ходе столкновений в бедуинском поселке

"Исраэль а-Йом": Либерман: "За разговоры не отдают под суд"

"Маарив а-Шавуа": Прощальное предупреждение Обамы

"Едиот Ахронот": Начальник генштаба госпитализирован для плановой процедуры

Йоав Зейтун сообщает, что начальник генерального штаба генерал-лейтенант Гади Айзенкот с 19 января находится в больнице "Бейлинсон" в Петах-Тикве для проведения запланированной процедуры. Его полномочия временно переданы заместителею начгенштаба генерал-майору Яиру Голану.

"Гаарец": Полицейский и гражданин погибли в ходе столкновений в бедуинской деревне

Журналисты "Гаарец" подробно комментируют инцидент в Умм аль-Хиране, подчеркивая при этом, что по версии полиции, речь идет о теракте. По утверждению "Гаарец", кадры, зафиксированные камерой наблюдения, оставляют много вопросов по поводу обстоятельств гибели полицейского Эреза Леви. 19 января в арабском секторе проходит забастовка протеста.

"Исраэль а-Йом": Керри – Нетаниягу: Либерман: "За разговоры не отдают под суд"

Нецхия Яаков и Ицик Сабан сообщают о первом комментарии министра обороны Авигдора Либермана по поводу расследований подозрений в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу. По мнению главы НДИ, СМИ оказывают активное давление на юридического советника правительства и государственную прокуратуру, пытаясь вынудить их подать обвинительное заключение. Сообщается также, что свидетельские показания дал журналист Ави Рацон.

"Маарив а-Шавуа": Прощальное предупреждение Обамы

Издание сообщает о последней пресс-конференции, которую дал Барак Обама за 48 часов до того, как его в Белом доме сменит Дональд Трамп. В ответ на вопрос об антизраильской резолюции, за которую его многие критикуют, Обама заявил, что его беспокоит палестино-израильский конфликт. Он убежден, что сложившееся статус-кво не устраивает ни Израиль, ни палестинцев, ни США, и он потратил много усилий, чтобы добиться прогресса. Обама признал, что стороны нельзя заставить заключить мир, но, по его мнению, можно создавать для этого необходимые условия, чем он и занимался на посту президента. Он понимает, и ограниченность возможностей Аббаса, и страх Израиля, но возможности для него остаться еврейским и демократическим государством в условиях оккупации не видит.