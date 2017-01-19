Facebook запретил RT освещать инаугурацию Трампа. Обзор российских СМИ

"Иран лишает США слова на переговорах" – так называется статья, опубликованная в четверг в газете "Коммерсант", где говорится, что выполнение российского мирного плана столкнулось с непредвиденными осложнениями. Глава МИД Ирана Джавад Зариф выступил против участия американцев в переговорах, предложенного Россией и Турцией, а президент страны Хасан Роухани объяснил требование "неучастия некоторых государств в переговорах их деструктивной ролью – поддержкой террористов".

Высказывания первых лиц в Тегеране, идущие вразрез с планом России и Турции, выявили раскол внутри треугольника Москва-Анкара-Тегеран, инициировавшего перезапуск мирного процесса в Сирии. Особая позиция Ирана резко осложняет России реализацию ее главных внешнеполитических задач – урегулирования сирийского конфликта с учетом интересов всех ключевых игроков и нормализацию отношений с США при новой администрации Дональда Трампа.

На своей последней пресс-конференции в качестве президента США Барак Обама отметил важность "для США и всего мира" конструктивных отношений с Россией, рассказал о своих отношениях с Дональдом Трампом и о том, как "пытался работать" с президентом России, сообщает это же издание. По словам господина Обамы, он пытался наладить взаимодействие с Владимиром Путиным, но "возвращение к духу соперничества, который существовал во время "холодной войны", осложнило отношения". "Где наши интересы совпадали, мы работали. Таким был мой подход во время президентства" – приводит газета слова уходящего главы Белого дома.

По мнению Барака Обамы, именно после возвращения Владимира Путина на пост президента России Москва стала придерживаться "антиамериканской риторики". "Я пытался работать с президентом и правительством России, помогал им диверсифицировать их экономику, улучшить их экономику, использовать невероятные таланты, которыми богата Россия, в конструктивном ключе", – подчеркнул президент США.

По делу об убийстве российского посла Андрея Карлова на фотовыставке в Анкаре арестовано еще несколько человек. Среди них один из организаторов экспозиции "Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки", член "анкарской группы путешественников" Тимур Озкан. Точнее он был арестован еще 11 января, однако широкой общественности стало известно об этом лишь накануне, пишет в четверг "Российская газета".

Конкретной информации о том, что инкриминируют Озкану, пока нет, но местные СМИ сообщают, что внимание правоохранителей могли привлечь заявления координатора выставки о том, что он узнал об участии российского посла в церемонии открытия незадолго до начала этого мероприятия, хотя в реальности организаторам этот факт был известен заранее.

Иранская культуристка была арестована после публикации селфи в социальных сетях, пишет это же издание со ссылкой на британский таблоид The Daily Mail. Женщина была задержана и помещена в тюрьму по обвинению в нарушении законов Исламской Республики.

Речь идет о Ширин Нобахари, одной из двух иранских культуристок, которые принимали участие в международном конкурсе спортсменов и были предупреждены властями о недопустимости публикации в соцсетях подобных снимков.

"Эр-Рияд определился с позицией по Астане" – так называется статья в "Независимой газете", где говорится, что Саудовская Аравия опасается планов ИГ сделать столицей "халифата" Мекку. Королевство, по словам главы саудовского МИД, "с оптимизмом относится" к новой администрации США и "надеется сотрудничать с ней по всем вопросам, представляющим интерес для обеих сторон".

Эр-Рияд также приветствует намерение Трампа вернуть Соединенным Штатам их былую роль в мире, "абсолютно поддерживает решимость разгромить "Исламское государство" и полностью одобряет слова избранного президента США о необходимости "сдерживать" Иран. Министр подчеркнул, что интересы Саудовской Аравии "совпадают с интересами США, в геополитическом аспекте – в отношении Сирии, Ирака, Йемена и Ирана, а также по вопросам мировой энергетики и финансов".

Руководство социальной сети Facebook запретило телеканалу Russia Today публиковать на своей англоязычной странице любой контент, содержащий видео, ссылки и картинки. Запрет продлится до окончания инаугурации Дональда Трампа, говорится в заметке, опубликованной газетой "Известия".

RT сможет возобновить публикацию контента в Facebook с 22:25 в субботу (10:25 мск), после окончания инаугурации 45-го избранного президента США Дональда Трампа. Текстовые новости Facebook разрешил RT публиковать. Запрет был обнародован после трансляции телеканалом последней пресс-конференции президента США Барака Обамы, на которую, по мнению Facebook, у него не было прав.