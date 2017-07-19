19 июля 2017 г.
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Пресса

Саудовцам, не платящим алименты, пригрозили тюрьмой. Обзор арабских СМИ

время публикации: 09:25 | последнее обновление: 09:25 блог версия для печати фото
Саудовцам, не платящим алименты, пригрозили тюрьмой. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Арабия" передает, что государства, объявившие бойкот Катару, воспользовались трибуной ООН, чтобы призвать эту страну выполнить условия ультиматума и отказаться от поддержки террора. Канал отмечает, что в первоначальном списке содержалось 13 требований, теперь их число сократилось до шести.

Выходящая в Лондоне газета "Аль-Раи аль-Юм" пишет, что палестинские фракции призвали население выступить на защиту мечети аль-Акса. 19 июля объявлено днем протеста против израильской политики, которую арабы объявили нарушением статус-кво. Также сообщается, что в столкновениях с оккупантами у Львиных ворот пострадали 34 человека.

Палестинское агентство Maan рассказывает о совместной пресс-конференции председателя КНР Си Цзиньпина и главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса. Китайский политик заявил, что поддерживает справедливую борьбу палестинского народа, Аббас назвал Китай лучшим другом палестинцев.

Сайт Arab News рассказывает, что суды Саудовской Аравии обязали 3.652 мужей платить алименты оставленным им женам. В случае невыполнения решения суда, их ждут штрафы и тюремное заключение. В соответствии с законами шариата, невыплата алиментов считается пыткой. При этом отмечается, что максимальный срок лишения свободы – семь лет.

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