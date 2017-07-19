Суд отказался снять с Носика обвинение в экстремизме. Обзор российских СМИ

Конституционный суд (КС) России посмертно отказал в рассмотрении жалобы медиаменеджера и блогера Антона Носика, оштрафованного на 300 тыс. руб. по ч. 1 ст. 282 УК ("Возбуждение ненависти либо вражды"). Об этом пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на адвоката "Открытой России" Сергея Бадамшина, представлявшего Носика в суде.

В своем определении КС указал, что оспариваемая Антоном Носиком норма конституционна, так как основной закон предусматривает ограничение права на свободу слова с целью защиты прав граждан, суверенитета и территориальной целостности России. Суд отметил общественную опасность и противоправный характер высказываний Носика.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью HBO обвинил правозащитные организации в продажности. По его мнению, информацию о преследованиях геев в республике они распространяют ради денег.

"Это подлые наши правозащитники, продажные, которые все время обманывают американских, так скажем, властей и получают копейки. И очень много людей будут отправляться из Москвы, типа они, их преследует Кадыров, они там вынуждены уехать в Европу, и они будут там делать деньги" – цитирует слова Кадырова информационное агентство ТАСС.

Он также утверждал, что в Чечне "абсолютно демократическая республика", свобода слова, люди живут счастливо. "Все, что про нас говорят – это ерунда" – заявил глава республики.

Полиция Саудовской Аравии арестовала юную модель, известную в сети по нику "Хулуд", которая опубликовала видеоролик о своей прогулке в топике и мини-юбке, сообщает "Российская газета". Настоящее имя девушки, которая была арестована в столице страны Эр-Рияде, не разглашается.

Напомним, что модель поделилась с пользователями сети видеозаписью прогулки по историческому форту в Ушайкире, расположенному в провинции Найдж, примерно в 155 километрах к северу от столицы страны Эр-Рияда. Кадры вызвали острую дискуссию в социальных сетях, а некоторые пользователи призвали арестовать "Хулуд" за то, что она нарушила дресс-код консервативной мусульманской страны.

Госдума РФ и Кнессет (парламент) Израиля планируют в среду синхронно принять заявление в связи с решением властей Польши о сносе советских памятников, сообщает это же издание.

Вопрос о совместном заявлении был включен в повестку заседания нижней палаты парламента по инициативе главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

МИД ФРГ вызвал посла Турции в связи с задержанием немецкого правозащитника Петера Штойдтнера. Об этом заявил на брифинге представитель ведомства Мартин Шеффер, пишет в среду новостное агентство ТАСС. Глава МИД Зигмар Габриэль в связи с задержанием Штойдтнера принял решение прервать свой отпуск и вернуться в Берлин, чтобы обсудить ситуацию.

Францию возмутили новые высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова о гомосексуалистах. Париж призвал Москву проверить информацию о нарушениях против жителей республики с нетрадиционной сексуальной ориентацией, сообщает информационное агентство РИА Новости.

Официальный представитель МИД Франции Аньес Ромате-Эспань напомнила, что этот вопрос обсуждался на встрече президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

Дизайнер Ксения Князева, колумнист газеты "Комсомольская правда", рассуждает на страницах этого издания о женской моде в высокой политике и критикует наряды "первой дочери" США Иванки Трамп и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

"Меркель можно увидеть только в таких нелепых костюмах. Лишь цвета пиджаков и брюк меняются. И все. А так хочется увидеть госпожу Меркель наконец в платье! А то она, честно говоря, все больше смахивает на мужчину" – пишет эксперт "Комсомолки".

" Красавица Иванка с этими нелепыми огромными бантами на рукавах выглядит как винтажная Барби. Наряд идеально подошел бы для выпускницы американской школы 80-х годов. Но вот точно не для дочери президента" – полагает Князева.

Не обошлась без критики и супруга президента США: "Мелания, безусловно, новый лидер в области моды и элегантности. Думаю, сейчас очень многие дамы будут срисовывать с нее образы для выходов в свет. Мелания достойно держится и уже задает свои тренды. Умница, молодец. Вот с волосами только не очень. В этом образе не хватает элегантной прически. Можно было бы собрать локоны. Это добавило бы образу утонченности".

А вот что пишет Князева о новом президенте Франции и его экстравагантной жене, которая старше мужа на двадцать с лишним лет: "Супруги выглядят как мама и сын. Но если закрыть глаза на солидную разницу в возрасте, то костюм у Брижит Макрон очень стильный. Ей не откажешь в стройной фигуре и хорошем вкусе".