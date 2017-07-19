19 июля 2017 г.
последняя новость: 10:32
Мужчины и женщины: кто умнее?
Грудь Апиной произвела фурор
Кобзона разозлил вопрос о свадьбе
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:39 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Среда, 19 июля 2017 года
09:25 Саудовцам, не платящим алименты, пригрозили тюрьмой. Обзор арабских СМИ
11:58 Вышло в свет руководство по "халяльному сексу". Обзор российских СМИ
09:38 Король Салман заставил Израиль открыть Храмовую гору. Обзор арабских СМИ
08:17 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Вторник, 18 июля 2017 года
12:37 Курды утверждают, что главарь ИГ скрывается в Сирии. Обзор российских СМИ
09:45 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Понедельник, 17 июля 2017 года
09:08 Израиль против перемирия в Сирии. Обзор арабских СМИ
09:37 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Воскресенье, 16 июля 2017 года
09:22 Аль-Акса закрыта впервые за 800 лет. Обзор арабских СМИ
Пресса

Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Среда, 19 июля 2017 года

время публикации: 09:39 | последнее обновление: 09:39 блог версия для печати фото
Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Среда, 19 июля 2017 года

18 июля на перекрестке Бейт-Анун в окрестностях Хеврона был совершен автомобильный теракт, в результате которого двое военнослужащих получили легкие травмы. Террорист был застрелен.

"Едиот Ахронот": Теракт в районе Хеврона: легко ранены трое военнослужащих, террорист уничтожен

"Гаарец": Баркат договорился с раввинами о разделении Иерусалима на ультраортодоксальные и светские районы

"Исраэль а-Йом": Бунт в ШАС: "На следующий день – Дери не будет командовать, Ишай не вернется"

"Маарив а-Шавуа": День гнева на Храмовой горе: усилено присутствие полиции

"Едиот Ахронот": Теракт в районе Хеврона: легко ранены трое военнослужащих, террорист уничтожен

Элиша Бен Каймон и Йоав Зитон пишут в "Едиот Ахронот", что 18 июля на перекрестке Бейт-Анун в окрестностях Хеврона был совершен автомобильный теракт, в результате которого двое военнослужащих получили легкие травмы. Террорист был застрелен. Нападение на военных было осуществлено 29-летним Рафатом Хирбауи, ранее проживавшим в Рамалле.

"Гаарец": Баркат договорился с раввинами о разделении Иерусалима на ультраортодоксальные и светские районы

Нир Хасон сообщает в "Гаарец", что мэр Иерусалима Нир Баркат пришел к договоренности с раввинами, представляющими ультаортодоксальную общину города, о разделении израильской столицы на районы для "харедим" и для светских жителей. В соглашение входит договоренность о характере и учебных заведений в смешанных районах, а также о том, где будут строиться ультраортодоксальные районы и где будет позволено открывать культурные центры для светской публики.

"Исраэль а-Йом": Бунт в ШАС: "На следующий день – Дери не будет командовать, Ишай не вернется"

Мати Тухпальд и Иегуда Шлезингер пишут в "Исраэль а-Йом", что расследование о коррупции в адрес председателя ШАС Арье Дери продолжает приводить к потрясениям в партии. По данным журналистов, активисты ШАС ведут тайные переговоры с различными кандидатами о том, кто может возглавить партию после того, как Дери будут предъявлены официальные обвинения.

"Маарив а-Шавуа": День гнева на Храмовой горе: усилено присутствие полиции

Алон Хакмон, Арик Бендер и Карни Эльдад пишут в "Маарив а-Шавуа" о беспорядках на Храмовой горе, в ходе которых пострадали десятки участников беспорядков и получили ранения два сотрудника полиции. Участники беспорядков бросали камни и петарды в полицейских и пограничников, а также кричали: "Быть интифаде!", "Умрем шахидами!", "Нет ничего лучше, чем убивать солдат!".

facebook







  Rating@Mail.ru  
Среда, 19 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017