Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Среда, 19 июля 2017 года

18 июля на перекрестке Бейт-Анун в окрестностях Хеврона был совершен автомобильный теракт, в результате которого двое военнослужащих получили легкие травмы. Террорист был застрелен.

"Едиот Ахронот": Теракт в районе Хеврона: легко ранены трое военнослужащих, террорист уничтожен

"Гаарец": Баркат договорился с раввинами о разделении Иерусалима на ультраортодоксальные и светские районы

"Исраэль а-Йом": Бунт в ШАС: "На следующий день – Дери не будет командовать, Ишай не вернется"

"Маарив а-Шавуа": День гнева на Храмовой горе: усилено присутствие полиции

"Едиот Ахронот": Теракт в районе Хеврона: легко ранены трое военнослужащих, террорист уничтожен

Элиша Бен Каймон и Йоав Зитон пишут в "Едиот Ахронот", что 18 июля на перекрестке Бейт-Анун в окрестностях Хеврона был совершен автомобильный теракт, в результате которого двое военнослужащих получили легкие травмы. Террорист был застрелен. Нападение на военных было осуществлено 29-летним Рафатом Хирбауи, ранее проживавшим в Рамалле.

"Гаарец": Баркат договорился с раввинами о разделении Иерусалима на ультраортодоксальные и светские районы

Нир Хасон сообщает в "Гаарец", что мэр Иерусалима Нир Баркат пришел к договоренности с раввинами, представляющими ультаортодоксальную общину города, о разделении израильской столицы на районы для "харедим" и для светских жителей. В соглашение входит договоренность о характере и учебных заведений в смешанных районах, а также о том, где будут строиться ультраортодоксальные районы и где будет позволено открывать культурные центры для светской публики.

"Исраэль а-Йом": Бунт в ШАС: "На следующий день – Дери не будет командовать, Ишай не вернется"

Мати Тухпальд и Иегуда Шлезингер пишут в "Исраэль а-Йом", что расследование о коррупции в адрес председателя ШАС Арье Дери продолжает приводить к потрясениям в партии. По данным журналистов, активисты ШАС ведут тайные переговоры с различными кандидатами о том, кто может возглавить партию после того, как Дери будут предъявлены официальные обвинения.

"Маарив а-Шавуа": День гнева на Храмовой горе: усилено присутствие полиции

Алон Хакмон, Арик Бендер и Карни Эльдад пишут в "Маарив а-Шавуа" о беспорядках на Храмовой горе, в ходе которых пострадали десятки участников беспорядков и получили ранения два сотрудника полиции. Участники беспорядков бросали камни и петарды в полицейских и пограничников, а также кричали: "Быть интифаде!", "Умрем шахидами!", "Нет ничего лучше, чем убивать солдат!".