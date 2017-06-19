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Пресса

Асад поплатился за атаку курдов. Обзор арабских СМИ

время публикации: 09:00 | последнее обновление: 09:00 блог версия для печати фото
Асад поплатился за атаку курдов. Обзор арабских СМИ

Лондонская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" сообщает, что истребитель-перехватчик американских ВВС сбил сирийский военный самолет Су-22, атаковавший позиции курдских ополченцев в районе Ракки. Сирия сообщила, что пилот ВВС участвовал в вылетах против "Исламского государства". Издание отмечает, что сирийская армия обычно воздерживается от атак курдских позиций.

Выходящая в Аммане Jordan Times пишет о встрече иорданского монарха Абдаллы Второго с делегацией иерусалимского Вакфа, а также с уважаемыми христианами Иерусалима. Монарх выразил безоговорочную поддержку созданию палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Гости поблагодарили короля за защиту мусульманских и христианских святынь от оккупантов.

Сайт ХАМАСа "Палестинский информационный центр" рассказывает о деятельности арабских патрульных на Храмовой горе, называя их героями, которые денно и нощно борются с сионистскими оккупантами. По словам одного из них, ему предлагали работу и за границей, и в поселении, но отказался ради священной миссии.

Сайт "Я Либнан" рассказывает, что впервые с 2015 года сирийские и иракские войска встретились на границе двух государств. Вооруженные силы Ирака и поддерживающие их ополченцы отбили пограничный переход "Аль-Валид" у боевиков "Исламского государства".

Телеканал "Аль-Арабия" передает, что власти Бахрейна потребовали от катарских военнослужащих, находящихся на территории страны, покинуть королевство в течение 48 часов. Катарские солдаты находятся на американских военных базах, в том числе – в штабе Центрального командования вооруженных сил США.

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