Украинцы сожалеют, что не слились с Европой в 1941 году. Обзор российских СМИ

"Я убью всех мусульман" – так озаглавлена статья в газете "Коммерсант", где речь идет о вчерашнем инциденте в Лондоне, где фургон въехал в толпу людей возле мечети.

Власти британской столицы уже признали это преступление терактом. Глава Мусульманского совета Великобритании Харун Хан заявил: тот, кто совершил наезд на людей, действовал преднамеренно и руководствовался исламофобскими настроениями. По его словам, в последнее время представители британского мусульманского сообщества сталкивались с множеством проявлений исламофобии.

Газета The Guardian опубликовала заявление главы МВД Великобритании Эмбер Радд, в котором содержится призыв к британцам сохранять сплоченность и солидарность перед теми, кто пытается расколоть общество и "распространить ненависть и страх".

Большинство россиян (79%) не хотят уезжать из России жить за рубеж, свидетельствуют данные собранные "Левада-центром". Чаще о желании эмигрировать говорят молодые респонденты – среди граждан до 24 лет переехать за пределы бывшего СССР желают 32%.

Эксперт связывает это с тем, что молодежь стремится получить хорошее образование и достойную зарплату, сообщает это же издание в статье под названием "Заграница не манит постоянством".

Согласно опросу, проведенному в мае 2017 года, 3% граждан "определенно хотели бы» уехать жить за границу, 12% "скорее хотели бы" эмигрировать. 79% не хотят переезжать (23% "скорее не хотели бы", 56% "определенно не хотели бы" эмигрировать). Желание переехать неодинаково среди всех возрастных групп. В частности, среди респондентов 18–24 лет уехать желают 32%, 25–39 лет – 21% опрошенных.

В турецком городе Бурса на северо-западе страны появятся вагоны метро, в которых смогут ездить только женщины. Как сообщает агентство РИА Новости, мэрия уже приступила к реализации проекта. Мэра города Реджеп Алтепе считает, что нововведение сделает проезд женщин в общественном транспорте более комфортным: "Это один из вариантов для граждан. Речи не идет о том, что мужчины и женщины больше не могут находиться в одном вагоне".

В Москве пока не комментируют утверждения американской стороны о том, что коалиция США в Сирии якобы выходила на связь с российскими военными после того, как ее силами 18 июня был сбит истребитель-бомбардировщик сирийских правительственных войск в тридцати километрах от Ракки, пишет в понедельник "Российская газета".

В Дамаске говорят о том, что уничтоженный военный самолет Су-22 участвовал в боевых вылетах против боевиков "Исламского государства" (террористическая группировка запрещена в РФ), и обвиняют Соединенные Штаты в "потакании террористам".

Центральное командование ВС США утверждает, что сразу же после атаки его сотрудники связались по телефону с российскими коллегами. Речь идет о канале по снижению уровня конфликтов для деэскалации в Сирии. В коалиции говорят о том, что "не стремятся к столкновению с российскими силами", однако намерены защищать своих партнеров.

Навального обвинили в самозванстве, и российские власти таким образом получили основания для противодействия штабам оппозиционера, пишет "Независимая газета".

Федеральный Центр, похоже, стремится создать для давления на официальных и неофициальных волонтеров более или менее законные основания. Именно так, судя по всему, стоит расценивать недавнее заявление главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой. "Он себя позиционирует определенным образом, а я его в этой позиции, как он себя позиционирует, я его не вижу. Я боюсь быть некорректной, хотя я понимаю, и он это понимает – что у него нет шансов быть зарегистрированным на выборах из-за его судимости", – подчеркнула она в одном из телеинтервью.

Команда Алексея Навального продолжает "политвояжи" по стране. В большинстве мест пришлось преодолевать противодействие властей, основанное на неформальном воздействии на владельцев офисов. Но после заявления главы Памфиловой отказы "самозванцу" могут обрести законный характер.

Руководители внешнеполитических ведомств Евросоюза в рамках встречи в Люксембурге в понедельник обсудят совместные меры по борьбе с терроризмом на фоне произошедшего минувшей ночью наезда фургона на толпу людей в Лондоне. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, пишет газета "Известия".

"Дневник киевлянки: доносят друг на друга и размышляют над тем, что они могли быть в Европе еще в 1941 году" – так озаглавлен очерк Полины Орловской, опубликованный в понедельник "Комсомольской правдой".

"Европа! К слову, лидер украинских националистов и одновременно депутат, а также замруководителя Гостелерадио Богдан Червак утверждает, что улица Шухевича будет, а не согласные могут уезжать в Москву и Иерусалим. Старики, герои ВОВ, да и просто украинцы, которые считают себя пророссийски настроенными в положении куда более худшем, чем геи: их можно бить, угрожать, издеваться над ними и глумиться. При этом на три тысячи участников прайда было пять тысяч полицейских в Киеве! И если геев защитила полиция (а марш ЛГТБ, несмотря на все угрозы и шумиху вокруг этого события, прошел относительно спокойно), то людям, для которых важна георгиевская лента, а не ленты цветов радуги и проспект Ватутина, - вне закона. Их не просто могут избить. Их еще и серьезно накажет новое украинское государство штрафами и даже уголовной ответственностью", – утверждает постоянный автор этого издания.