19 июня 2017 г.
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Пресса

Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Понедельник, 19 июня 2017 года

время публикации: 09:35 | последнее обновление: 09:35 блог версия для печати фото
Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Понедельник, 19 июня 2017 года

В центре внимания израильских СМИ похороны сержанта ЦАХАЛа Юваля Мены, погибшего в результате аварии возле границы с сектором Газы.

"Едиот Ахронот": После нападения на "амбуланс": "молодежь холмов" в письменном виде обязалась избегать насилия

"Гаарец": Нетаниягу провел опрос о том, что будет считаться легитимной причиной для расформирования правительства, перед тем, как уволить Ливни и Лапида

"Исраэль а-Йом": Стой, новое предупреждение

"Маарив а-Шавуа": Ольмерт против прокуратуры: "Вы сделали из меня предателя"

"Едиот Ахронот": После нападения на "амбуланс": "молодежь холмов" в письменном виде обязалась избегать насилия

Элиша Бен Каймон сообщает в "Едиот Ахронот", что после недавних нападений "молодежи холмов" на израильских силовиков руководство поселка Ицхар потребовало от "молодежи холмов" в письменном виде обязаться избегать насилия и подчиняться правилам поселка. Тот, кто откажется подписать обязательство, будет изгнан из поселения.

"Гаарец": Нетаниягу провел опрос о том, что будет считаться легитимной причиной для расформирования правительства, перед тем, как уволить Ливни и Лапида

Хаим Левинсон сообщает в "Гаарец", что в 2014 году, перед тем, как объявить о внеочередных выборах в Кнессет, глава правительства Биньямин Нетаниягу провел опрос, в котором проверил мнение коалиции, оппозиции и широкой общественности о том, какие причины будут восприняты как легитимные для расформирования правительства. Вопросы и ответы опроса, которые попали в редакцию "Гаарец", показывают, каким образом Нетаниягу строил свою речь, в которой объявлял о проведении внеочередных выборов.

"Исраэль а-Йом": Стой, новое предупреждение

Ицик Сабан пишет в "Исраэль а-Йом" о новой аппликации для смартфонов, которая позволит полиции рассылать предупреждения о внеплановых действиях полиции и возможных угрозах общественному порядку, основываясь на местонахождении каждого пользователя.

"Маарив а-Шавуа": Ольмерт против прокуратуры: "Вы сделали из меня предателя"

Алон Хакмон приводит в "Маарив а-Шавуа" подробности о заседании комиссии по освобождению при Управлении тюрем, обсуждавшей просьбу бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта об условно-досрочном освобождении. Главным доводом прокуратуры является тот факт, что в настоящий момент ведется проверка новых подозрений, согласно которым бывший глава правительства имел при себе секретные документы, которые использовал при написании книги, а также пытался их передать за стены тюрьмы через своего адвоката. Ольмерт прервал выступление представителя прокуратуры словами: "Мне стыдно, что вы делаете из меня предателя".

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Понедельник, 19 июня 2017 г.
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