"Известия": Москва готова перенести в Иерусалим посольства в Израиле и Палестине

В пятницу, 19 мая, в газете "Известия" была опубликована статья под заголовком "Иерусалим ждет российских посольств". Авторы публикации Юрий Богданов и Татьяна Байкова пишут: "Москва готова на перенос диппредставительств в Израиле и Палестине, если стороны достигнут успехов в переговорном процессе".

В публикации со ссылкой на российские дипломатические источники утверждается, что Россия готова перенести свои посольства в Израиле и Палестине в Западную и Восточную часть Иерусалима при условии, если этому будут предшествовать успехи в переговорах между сторонами.

"Россия признала статус Восточного Иерусалима как столицы будущего палестинского государства наряду с признанием Западного Иерусалима столицей Израиля. Россия сможет говорить о переносе своих диппредставительств после того, как палестино-израильский конфликт будет урегулирован или будут наблюдаться положительные сдвиги в переговорном процессе. Москва таким образом дала понять, какой позиции она придерживается, а также призывает стороны сесть за стол переговоров", – заявил "Известиям" источник в российских дипломатических кругах.

В той же публикации приведены слова израильского министра экологии и по делам Иерусалима Зеэва Элькина: "Израиль ждет, когда посольства всех стран мира будут перенесены в Иерусалим. Все госучреждения страны функционируют именно в этом городе. Более того, когда приезжают иностранные делегации, их принимают в Иерусалиме. Разумеется, Израиль в состоянии обеспечить безопасность всех диппредставительств". О стремлении перенести все иностранные посольства в Иерусалим неоднократно заявлял и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу.

Посол Палестины в России Абдель Хафез Нофаль сказал "Известиям", что Рамалла не видит никаких проблем в переносе посольства России в Западный Иерусалим при соблюдении следующих условий: Израиль должен признать принцип "два государства для двух народов", Иерусалим должен стать "свободным городом", восточная часть которого будет в составе Палестины, а западная – в составе Израиля, тогда посольство России в Палестине можно будет перенести в восточный Иерусалим, а посольство в Израиле – в западный.

Цитаты из интервью посла РФ в Израиле редакции NEWSru.co.il

В феврале этого года посол России в Израиле Александр Шеин в интервью NEWSru.co.il так комментировал инициативу по переносу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим: "Этот вопрос имеет достаточно глубокую предысторию. Трамп был не первым кандидатом в президенты США, который поднимал вопрос о необходимости выполнения решения Конгресса (от 1996 года) по переносу американского посольства в Иерусалим. Потом принимался вейвер (waiver – временное освобождение от обязательств), который откладывал выполнение этого закона... Это сложный вопрос. Во-первых, зачем это делать? Чтобы удобней было работать, потому что все министерства в Иерусалиме? Или в качестве знака признания Иерусалима единой и неделимой вечной столицей Израиля? Если это такое признание, то это перечеркивает все то, за что выступали американцы, будучи вместе с Советским Союзом сопредседателями Мадридской конференции (в 1991 году), потом будучи вместе с Россией коспонсорами мирного процесса, а потом уже – с 2002 года – будучи членами международного квартета ближневосточных посредников. То есть перечеркиваются все основы мирного процесса. Потому что мирный процесс построен на том, что проблемы Иерусалима, беженцев, границ, поселений будут решаться на израильско-палестинских переговорах об окончательном статусе... И они велись, эти переговоры об окончательном статусе... То есть вопрос в том, какова мотивировка этого переноса: признания Иерусалима столицей или перенос в западный Иерусалим при понимании того, что Иерусалим может быть разделен на западный и восточный, как столица двух государств для двух народов. Я пока не видел каких-то исчерпывающих объяснений со стороны администрации Трампа на этот счет. Поэтому судить сложно. Единственно, о чем уже сейчас можно судить – по реакции – это о том, что перенос посольства, конечно, вызовет бурление в арабском и исламском мире".

В беседе с послом России главный редактор NEWSru.co.il Евгений Финкель тогда задал такой вопрос: "Представим себе такую гипотетическую ситуацию: Израиль предлагает России перенести посольство в еврейском государстве в Иерусалим, открыв одновременно посольство РФ в арабской Палестине, скажем, в Абу Дисе. Москва бы могла рассмотреть такое предложение?" Посол Шеин отметил, что подобных предложений не поступало. И добавил: "У нас своя голова на плечах. Если американцы что-то решат, мы что должны срочно озаботиться тем, что нельзя отставать от американцев? "Задрав штаны, бежать за комсомолом" мы не собираемся".





