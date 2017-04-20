Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Четверг, 20 апреля 2017 года

В центре внимания израильских СМИ отчет госконтролера о положении людей, переживших Катастрофу, а также решение БАГАЦа, разрешающее части тель-авивских магазинов работать по субботам.

"Едиот Ахронот": Госконтролер: так государство продолжает игнорировать переживших Холокост

"Гаарец": Израиль пытается помешать голосованию в ФИФА по отстранению команд из поселений

"Исраэль а-Йом": Скандал о субботе: в Тель-Авиве празднуют, ультраортодоксы в гневе

"Маарив а-Шавуа": Родители, потерявшие детей в ходе "Нерушимой скалы": "Нас сделали врагами государства"

"Едиот Ахронот": Госконтролер: так государство продолжает игнорировать переживших Холокост

Ярон Друкман пишет в "Едиот Ахронот" об отчете госконтролера, опубликованном в преддверии Дня памяти жертв Холокоста. Согласно отчету старики, пережившие Катастрофу, продолжают нуждаться, несмотря на бюджеты, выделяемые правительством для борьбы с этой проблемой.

"Гаарец": Израиль пытается помешать голосованию в ФИФА по отстранению команд из поселений

Барак Равид сообщает в "Гаарец", что, как опасаются в Израиле, Международная федерация футбола намерена отстранить от соревнований шесть футбольных команд из поселений. Израильские дипломаты в десяти столицах мира получили указания предпринять действия, которые могут предотвратить подобный шаг со стороны ФИФА.

"Исраэль а-Йом": Скандал о субботе: в Тель-Авиве празднуют, ультраортодоксы в гневе

Яир Альтман, Иегуда Шлезингер и Хази Штернлихт пишут в "Исраэль а-Йом", что Высший суд справедливости не стал запрещать работу магазинов в Тель-Авиве в субботние и праздничные дни. В постановлении говорится, что работа торговых точек должна регулироваться муниципальным подзаконным актом. Представители ультрарелигиозных партий в ответ агитируют принять закон, обходящий постановление БАГАЦ.

"Маарив а-Шавуа": Родители, потерявшие детей в ходе "Нерушимой скалы": "Нас сделали врагами государства"

Арик Бендер пишет в "Маарив а-Шавуа" о скандале, разразившемся в Кнессете между депутатами и родственниками военнослужащих, погибших в ходе операции "Нерушимая скала". В ходе заседания вспыхивали постоянные словесные перепалки между депутатами Давидом Битаном, Мики Зоаром и Йоавом Кишем ("Ликуд") и представителями оппозиции, а также родственниками павших солдат.