Расследование теракта в Барселоне и внутренние конфликты в "Ликуде". Обзор ивритоязычной прессы. Воскресенье, 20 августа

В центре внимания израильских СМИ в воскресенье, 20 августа, расследование теракта в Барселоне, в результате которого погибли 14 человек, и более 100 человек получили ранения, а также внутренние конфликты в партии "Ликуд".

"Исраэль а-Йом": План, который был нарушен: массовая резня

"Маарив а-Шавуа": Внутренняя борьба в "Ликуде": контролер против гендиректора

"Гаарец": 150 полицейских были выставлены, чтобы предотвратить демонстрацию в Петах-Тикве, Эльдад Янив и Мени Нафтали задержаны

"Едиот Ахронот": Бэннон вышел вон

"Исраэль а-Йом": План, который был нарушен: массовая резня

Корреспондент "Исраэль а-Йом" в Барселоне Даниэль Рут-Авнери пишет о том, что террористы "Исламского государства" планировали устроить в Барселоне комбинированную атаку, включая использование 105 газовых баллонов. Однако во время подготовки к теракту произошла авария, которая изменила планы и предотвратила более крупный теракт.

Тем временем продолжается погоня за подозреваемым в автомобильном теракте, жертвами которого стали 14 человек и сотни получили ранения. По данным полиции, 22-летний выходец из Марокко Юнес Абу-Якуб был главой ячейки, планировавшей теракт. Предполагается, что он пересек границу с Францией.

"Маарив а-Шавуа": Внутренняя борьба в "Ликуде": контролер против гендиректора

Корреспондент "Маарив а-Шавуа" Арик Бендер пишет о том, что контролер "Ликуда" Шай Галили направил письмо гендиректору партии Цури Сисо, в котором сообщил, что у гендиректора нет полномочий препятствовать регистрации новых членов партии из-за внутренних политических соображений.

Обращение было направлено после того, как от членов партии поступила жалоба на то, что поданные ими бланки о регистрации новых членов не были внесены в хранилище данных партии. В письме контролера отмечается, что прием в партию может быть отложен лишь в том случае, если есть доказательства того, что кандидат связан с другой партией. Но и в этом случае гендиректор обязан разобраться в ситуации и провести беседу с кандидатом до принятия решения.

"Гаарец:" 150 полицейских были выставлены, чтобы предотвратить демонстрацию в Петах-Тикве, Эльдад Янив и Мени Нафтали задержаны

Корреспонденты "Гаарец" Леви Ярон и Ревиталь Ховель пишут о том, что более тысячи человек устроили демонстрацию возле полицейского участка, после того, как 150 полицейских были выставлены в городе, чтобы предотвратить демонстрацию против коррупции во власти.

Еще до демонстрации были задержаны общественный активист Эльдад Янив и бывший завхоз резиденции главы правительства Мени Нафтали в связи с их призывами к акции протеста, опубликованными в соцсети Facebook.

Недавно полиция приняла решение не разрешать демонстрации на площади Горен в Петах-Тикве, поскольку они угрожают общественной безопасности. БАГАЦ отклонил просьбу протестующих вмешаться в ситуацию. Несмотря на запрет полиции, митингующие решили устроить демонстрацию.

"Едиот Ахронот": Бэннон вышел вон

Корреспондент "Едиот Ахронот" Ципи Шмилович пишет об отстранении Стива Бэннона от должности старшего советника президента США Дональда Трампа по политическим и стратегическим вопросам. Этот человек внес значительный вклад в победу Трампа на выборах.

Автор отмечает, что это уже пятый высокопоставленный сотрудник администрации президента, покинувший свой пост. По мнению Шмилович, речь идет уже не о случайном совпадении, а о явлении, "свидетельствующем о проблемном положении в улье Трампа".