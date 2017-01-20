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Пресса

Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Пятница, 20 января 2017 года

время публикации: 09:03 | последнее обновление: 09:03 блог версия для печати фото
Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Пятница, 20 января 2017 года

Главными темами пятничных выпусков израильских газет остаются инаугурация Дональда Трампа в качестве президента США, а также последствия теракта в Умм аль-Хиран.

"Едиот Ахронот": Вашингтон готовится к инаугурации Дональда Трампа

"Гаарец": Начальник Генштаба перенес операцию по удалению злокачественной опухоли

"Исраэль а-Йом": На похороны сержанта Вячеслава Гаргая пришли сотни израильтян

"Маарив а-Шавуа": Яалон и Ашкенази не изменят соотношения между политическими блоками

"Едиот Ахронот": Вашингтон готовится к инаугурации Дональда Трампа

Торжества по случаю вступления в должность 45-го президента США будут проходить в Вашингтоне в течение трех дней. Однако сама церемония инаугурации нового главы государства, которая состоится у стен Конгресса 20 января в 19:00 по иерусалимскому времени, обещает стать более короткой и деловой, чем у его предшественников. Ожидается, что на инаугурацию в Вашингтон прибудут около 900 тысяч сторонников и противников нового президента. Власти города разрешили провести в дни инаугурации около 30 демонстраций поддержки и протеста.

"Гаарец": Начальник Генштаба перенес операцию по удалению злокачественной опухоли

В четверг, 19 января, израильские СМИ сообщили, что начальник Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот перенес операцию по удалению предстательной железы из-за злокачественного новообразования. Операция прошла успешно.

"Исраэль а-Йом": На похороны сержанта Вячеслава Гаргая пришли сотни израильтян

Сотни людей пришли на кладбище в Ришон ле-Ционе, чтобы принять участие в церемонии похорон 20-летнего сержанта ЦАХАЛа Вячеслава Гаргая. Он погиб 17 января во время учений бригады "Голани" на базе ЦАХАЛа Эль Фуран на Голанских высотах.

"Маарив а-Шавуа": Яалон и Ашкенази не изменят соотношения между политическими блоками

Согласно опросу общественного мнения, проведенному компанией "Панелс Политикс" по заказу газеты "Маарив", если выборы состоятся сегодня, при любом раскладе соотношение между левым и правым политическими лагерями останется прежним. Если партии пойдут на выборы в существующем формате, партия "Еш Атид" Яира Лапида наберет 26 мандатов, став крупнейшей партией Кнессета. "Ликуд" получит 23 мандата, "Байт Иегуди" и объединенный арабский список – по 13 мандатов, "Сионистский лагерь" – 9 мандатов, "Яадут а-Тора" – 8 мандатов, НДИ, ШАС, МЕРЕЦ и "Кулану" – по 7 мандатов. Таким образом, у действующей коалиции будут 65 мандатов.

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Пятница, 20 января 2017 г.
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