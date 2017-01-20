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Пресса

The Wall Street Journal: "Исламское государство" увеличивает продажи нефти и газа режиму Асада

время публикации: 14:15 | последнее обновление: 14:15 блог версия для печати фото
Инопресса
The Wall Street Journal: "Исламское государство" увеличивает продажи нефти и газа режиму Асада

Бенуа Фокон и Ахмед Аль Омран

"Американские и европейские официальные лица заявили, что "Исламское государство" увеличило продажи нефти и газа режиму сирийского президента Башара Асада: ИГИЛ обеспечивает правительство жизненно важным ресурсом - топливом, а взамен получает наличные деньги, в которых отчаянно нуждается", - утверждают корреспонденты The Wall Street Journal Бенуа Фокон и Ахмед Аль Омран.

"То, что режим осуществляет эти закупки, помогает поддержать "Исламское государство" в период, когда на эту вооруженную группировку оказывается беспрецедентное давление военными методами и в Сирии, и в Ираке. Это также помогает группировке, хотя сирийский режим уверяет, что стремится ее уничтожить при содействии своих основных союзников - России и Ирана", - говорится в статье.

"Официальные лица утверждают: продажа нефти и газа режиму Асада теперь - крупнейший источник дохода для "Исламского государства" взамен былой выручки, которую группировка получала, взимая пошлины за транзит товаров и налоги с зарплат на подконтрольной ей территории. Информация, которой располагают эти лица, получена при отслеживании маршрутов бензовозов: теперь они везут нефть не в Турцию и Ирак, а в Сирию", - пишет издание.

"Сирийский режим оказывает поддержку доходам и выработке энергии ИГИЛ", - заявил сотрудник Госдепартамента США Амос Хохстейн.

"По утверждениям западных официальных лиц, режим Асада не расплатился с ИГИЛ за газ в срок. Эти лица подозревают, что 8 января "Исламское государство" взорвало в Сирии газогенераторную установку, дабы таким образом потребовать внесения платы", - говорится в статье.

"По словам сотрудников западных ведомств безопасности, в последние недели Россия и Иран уменьшили поставки дешевого газа, на котором работали сирийские электростанции, поэтому у режима возросла потребность в других источниках нефти и особенно природного газа", - говорится в статье.

Inopressa.ru

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Пятница, 20 января 2017 г.
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