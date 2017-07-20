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Пресса

Израильскую чудо-женщину не увидят в Тунисе. Обзор арабских СМИ

время публикации: 09:03 | последнее обновление: 09:03 блог версия для печати фото
Израильскую чудо-женщину не увидят в Тунисе. Обзор арабских СМИ

Выходящая в Лондоне газета "Аш-Шарк аль-Аусат" рассказывает о посреднических усилиях США и арабских стран по преодолению кризиса вокруг мечети аль-Акса. Суть компромиссного предложения: металлоискатели будут демонтированы, но израильтяне продолжат обыскивать мусульман. Саудовская Аравия и Иордания поддерживают это предложение.

Газета "Аль-Хайят аль-Джадида" пишет, что тысячи верующих собрались у ворот аль-Аксы, чтобы принять участие в молитвах. Они отказываются проходить через электронное заграждение. Сообщается, что израильские солдаты избили нескольких подростков и операторов, снимавших это избиение.

Телеканал "Аль-Арабия" цитирует президента Ирана Хасана Роухани, заявившего, что новые санкции, введенные США, противоречат венскому соглашению о судьбе иранской ядерной программы. Он пригрозил Америке ответными мерами, подчеркнув, что парламент будет готов их ратифицировать.

Газета Jordan Times напоминает, что 20 июля 1951 года был убит король Абдалла Первый. Один из лидеров Великого арабского восстания был создателем иорданского государства. В его правление была принята конституция, прошли первые парламентские выборы, завершилось действие британского мандата и королевство стало независимым.

Катарский телеканал "Аль-Джазира" передает, что Тунис присоединился к Ливану и Катару, бойкотируя фильм Wonder Woman. Причина этого: главную роль исполнила Галь Гадот, служившая в израильской армии и поддержавшая операцию Израиля в секторе Газы. Фильм уже вышел на экраны, но партия "Аш-Шааб" подала иск, который был удовлетворен.

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