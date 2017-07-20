Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Четверг, 20 июля 2017 года

В центре внимания израильских СМИ беспорядки на Храмовой горе.

"Едиот Ахронот": 360 тонн продуктов, 80 тонн одежды: так ЦАХАЛ помогает сотням тысяч сирийцев

"Гаарец": Прецедентное решение Верховного суда: разведенные родители с одинаковым доходом будут поровну делить алименты

"Исраэль а-Йом": В Кнессет поступит законопроект о флаге: "Конец появлению в Израиле вражеских флагов"

"Маарив а-Шавуа": Нетаниягу: сделка будет заключена по окончании расследования

"Едиот Ахронот": 360 тонн продуктов, 80 тонн одежды: так ЦАХАЛ помогает сотням тысяч сирийцев

Йоав Зитон сообщает "Едиот Ахронот", что Израиль впервые обнародовал данные об объеме помощи, оказываемой гражданам Сирии на протяжении последних нескольких лет. Согласно опубликованной информации, Израиль оказывает помощь в приграничной зоне, протяженностью около 40 км и уходящей вглубь Сирии на 15 км. С начала гражданской войны в Сирии Израиль оказал медицинскую помощь 4.000 сирийцев, в том числе 900 детям, 2.000 женщин. Израиль раздал среди жителей сирийских деревень 55 тонн теплой одежды и 12 тонн обуви, переданы 12 тысяч банок с молочной смесью для младенцев и 1.800 упаковок подгузников. В сирийские пекарни поставлено 40 тонн муки. Гражданскому населению доставлено 225 тонн продовольствия.

"Гаарец": Прецедентное решение Верховного суда: разведенные родители с одинаковым доходом будут поровну делить алименты

Ли Ярон сообщает в "Гаарец", что БАГАЦ вынес вердикт по поводу алиментов, которые обязаны выплачивать родители в случае развода. Согласно вердикту суда, в случае развода родителей, у которых есть дети в возрасте 6-15 лет, алименты обязаны выплачивать обе стороны, а не только отцы, как это существует в настоящий момент. Размеры алиментов будут определяться в зависимости от экономического положения обеих сторон. До сих пор только мужчина был обязан платить алименты даже в тех случаях, когда доходы женщины заметно превышали его.

"Исраэль а-Йом": В Кнессет поступит законопроект о флаге: "Конец появлению в Израиле вражеских флагов"

Яир Альтман сообщает в "Исраэль а-Йом", что глава фракции НДИ Роберт Илатов вынес на рассмотрение Кнессета законопроект о запрете на использование в Израиле вражеских флагов. Согласно законопроекту, использование флага враждебного государства или террористической организации будет караться штрафом до 226 тысяч шекелей.

"Маарив а-Шавуа": Нетаниягу: сделка будет заключена по окончании расследования

Гидеон Коц и Алон Хакмон пишут в "Маарив а-Шавуа", что глава правительства Биньямин Нетаниягу в ходе визита в Венгрию прервал официальные мероприятия, чтобы сделать заявление для прессы, в котором отрицал факт того, что в "деле субмарин" найдут коррупционную составляющую.