20 июня 2017 г.
последняя новость: 15:22
Скандальное завещание Баталова
Незамужняя Руслана в большом городе
Королевский поступок
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:19 Госсекретарь США объяснил Кремлю, к чему ведет агрессия. Обзор российских СМИ
11:17 Die Zeit: Джихад на экстази
10:51 The Wall Street Journal: Схватка над Сирией
09:39 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Вторник, 20 июня 2017 года
08:56 Израиль проводил опыты на еврейских детях. Обзор арабских СМИ
12:56 Украинцы сожалеют, что не слились с Европой в 1941 году. Обзор российских СМИ
09:35 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Понедельник, 19 июня 2017 года
09:00 Асад поплатился за атаку курдов. Обзор арабских СМИ
09:04 Нетаниягу хочет закрыть Шхемские ворота в Рамадан. Обзор арабских СМИ
08:42 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Воскресенье, 18 июня 2017 года
Пресса

Израиль проводил опыты на еврейских детях. Обзор арабских СМИ

время публикации: 08:56 | последнее обновление: 09:02 блог версия для печати фото
Израиль производил опыты на еврейских детях. Обзор арабских СМИ

Лондонская газета "Аль-Раи аль-Юм" отмечает, что минувшие сутки стали для Сирии поворотными. ВВС США впервые сбили сирийский самолет, что заставило Россию сообщить о прекращении координации с американцами. Иран впервые произвел ракетный обстрел сирийских территорий, подконтрольных "Исламскому государству".

Выходящая в Саудовской Аравии газета "Оказ" рассказывает о переговорах короля Салмана бин Абдул Азиза с премьер-министром Ирака Хайдаром аль-Абади. На переговорах обсуждалось развитие двусторонних отношений. Стороны коснулись и региональных проблем. Издание приводит список участников переговоров как с иракской, так и с саудовской стороны.

Ливанский телеканал "Аль-Манар" передает, что председатель парламента Ирана Али Лариджани провел встречу с иностранными послами. Она была приурочена ко "дню Иерусалима". Иранский политик заявил, что Тегеран никогда не откажется от поддержки справедливой борьбы палестинского народа. Он также сказал, что заигрывания с Израилем приведут Саудовскую Аравию к катастрофе.

Телеканал "Аль-Арабия" обращает внимание на публикации израильских СМИ, согласно которым похищенные у йеменских евреев дети могли быть использованы для медицинских экспериментов. Специальная комиссия установила, что вскрытия скончавшихся детей производились без разрешения родителей, которые так и не получили свидетельства о смерти.

Палестинская газета "Аль-Хайят аль-Джадида" пишет, что служба безопасности ХАМАСа задержала группу сотрудников телевидения, работавших в секторе Газы. Их продержали около трех часов, требуя передать исходные материалы властям сектора для цензуры. Ассоциация палестинских журналистов резко осудила задержание, подчеркнув, что их коллеги выполняли профессиональный долг.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 20 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017