Израиль проводил опыты на еврейских детях. Обзор арабских СМИ

Лондонская газета "Аль-Раи аль-Юм" отмечает, что минувшие сутки стали для Сирии поворотными. ВВС США впервые сбили сирийский самолет, что заставило Россию сообщить о прекращении координации с американцами. Иран впервые произвел ракетный обстрел сирийских территорий, подконтрольных "Исламскому государству".

Выходящая в Саудовской Аравии газета "Оказ" рассказывает о переговорах короля Салмана бин Абдул Азиза с премьер-министром Ирака Хайдаром аль-Абади. На переговорах обсуждалось развитие двусторонних отношений. Стороны коснулись и региональных проблем. Издание приводит список участников переговоров как с иракской, так и с саудовской стороны.

Ливанский телеканал "Аль-Манар" передает, что председатель парламента Ирана Али Лариджани провел встречу с иностранными послами. Она была приурочена ко "дню Иерусалима". Иранский политик заявил, что Тегеран никогда не откажется от поддержки справедливой борьбы палестинского народа. Он также сказал, что заигрывания с Израилем приведут Саудовскую Аравию к катастрофе.

Телеканал "Аль-Арабия" обращает внимание на публикации израильских СМИ, согласно которым похищенные у йеменских евреев дети могли быть использованы для медицинских экспериментов. Специальная комиссия установила, что вскрытия скончавшихся детей производились без разрешения родителей, которые так и не получили свидетельства о смерти.

Палестинская газета "Аль-Хайят аль-Джадида" пишет, что служба безопасности ХАМАСа задержала группу сотрудников телевидения, работавших в секторе Газы. Их продержали около трех часов, требуя передать исходные материалы властям сектора для цензуры. Ассоциация палестинских журналистов резко осудила задержание, подчеркнув, что их коллеги выполняли профессиональный долг.