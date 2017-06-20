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Пресса

Die Zeit: Джихад на экстази

время публикации: 11:17 | последнее обновление: 11:17 блог версия для печати фото
Инопресса
На месте теракта на рождественском базаре в Берлине. 19 декабря 2016 года

Террористическая организация "Исламское государство" целенаправленно набирает в террористы преступников, пишет Хасан Геккая в репортаже, опубликованном в немецкой газете Die Zeit.

В мае, во время одной из широкомасштабных облав против наркодилеров в Берлине, помимо полицейского спецназа в операции участвовали сотрудники немецкой контрразведки, которые занимаются политическими преступлениями. На совместной пресс-конференции после операции было объявлено, что четыре из девяти арестованных ранее были классифицированы как исламисты, готовые к насильственным действиям. "Этот случай показывает, насколько расплывчаты границы. Исламизм и преступность пересекаются друг с другом", – заявили правоохранители.

Это подтверждается и биографиями террористов, которые в течение нескольких последних месяцев устраивали в Европе теракты с массой жертв от имени ИГ, говорится далее. К примеру, Анис Амри, совершивший теракт на рождественском базаре в Берлине, употреблял экстази и кокаин, а также торговал ими вплоть до совершения теракта. Младший из двух брюссельских террористов братьев Бакрауи был осужден к пяти годам тюрьмы за тяжкое преступление, а старший отстреливался от преследовавших его полицейских при помощи автомата Калашникова. Салах Абдеслам, участвовавший в парижском тераке, ранее был известен полиции как торговец наркотиками, пишет Геккая.

Согласно свежей аналитике Ведомства федеральной полиции Германии (BKA), две трети из 778 уехавших из Германии в Сирию и Ирак пособников террористов ранее имели сложности с законом, причем 32% имели за спиной от шести до восьми преступлений, то есть были рецидивистами, передает корреспондент.

Методы вербовки ИГ показывают, как противоречива эта организация и как сильно она отличается от "Аль-Каиды". "У ИГ нет задачи говорить о религии и заниматься салафистскими дискуссиями, – говорится в статье. – Модель ИГ позволяет преступникам оставаться преступниками. Наркодилерам не надо облачаться в религиозные одеяния и с утра до ночи молиться. Они могут продолжать заниматься преступной деятельностью. И за это им даже обещают рай", – сказал эксперт по борьбе с терроризмом Петер Нойманн, отметив, что в "Аль-Каиде" все иначе.

По его словам, члены его команды беседовали с боевиками ИГ в приграничных районах Турции, и те рассказывали, что "Аль-Каида" и "Джабхат ан-Нусра" не принимают их, мотивируя это тем, что они не знают их религии. "У ИГ все по-другому. Особенно в стране противника", – говорят они.

Экспертов не удивляют арестованные за продажу наркотиков исламисты: "Эти фанатики не считают продажу наркотиков проблемой, поскольку они вредят неверным. Если же наркотики у них покупают мусульмане, они говорят себе, что настоящие мусульмане наркотики покупать не будут".

Inopressa.ru

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