20 июня 2017 г.
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Пресса

Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Вторник, 20 июня 2017 года

время публикации: 09:39 | последнее обновление: 09:39 блог версия для печати фото
Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Вторник, 20 июня 2017 года

В центре внимания израильских СМИ сокращение поставки электроэнергии в сектор Газы.

"Едиот Ахронот": В Калькилии ждут расширения: "Мы землевладельцы"

"Гаарец": Правительство и ШАБАК продвигают: судья сможет блокировать сайты своим ордером

"Исраэль а-Йом": Решение кризиса? Пособие по инвалидности будет повышено до 4 тысяч шекелей

"Маарив а-Шавуа": Давил молящихся и кричал: "Я хочу убить всех мусульман"

"Едиот Ахронот": В Калькилии ждут расширения: "Мы землевладельцы"

Элиор Леви сообщает в "Едиот Ахронот", что правительственный законопроект, получивший поддержку в силовых структурах, предлагает позволить судьям блокировать доступ для израильтян к сайтам, на которых есть контент, связанный с терроризмом, педофилией, наркотиками или азартными играми.

"Гаарец": Правительство и ШАБАК продвигают: судья сможет блокировать сайты своим ордером

Йонатан Лисс сообщает в "Гаарец", что Израиль пообещал Москве не позволять однополым израильским парам усыновлять детей из России. Израильские представители заверили Россию, что принятая в этой стране модель семьи будет сохранена даже после переезда ребенка в Израиль.

"Исраэль а-Йом": Решение кризиса? Пособие по инвалидности будет повышено до 4 тысяч шекелей

Мати Тухпальд сообщает в "Исраэль а-Йом", что глава правительства и министр финансов пришли к соглашению, согласно которому, пособие по инвалидности будет повышено с 2.342 до 3.200 шекелей в начале 2018 года, а позже дойдет до 4 тысяч шекелей.

"Маарив а-Шавуа": Давил молящихся и кричал: "Я хочу убить всех мусульман"

Гидеон Кац и Хаим Исерович сообщают в "Маарив а-Шавуа", что власти Великобритании признали, что наезд на людей около мечети в лондонском Финсбери-парке был террористическим актом, направленным против мусульман. В результате этой атаки один человек погиб, более 10 получили ранения и травмы. Восьми пострадавшим потребовалась госпитализация, двое из них в тяжелом состоянии.

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Вторник, 20 июня 2017 г.
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