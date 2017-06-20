Госсекретарь США объяснил Кремлю, к чему ведет агрессия. Обзор российских СМИ

Американской авиации очертили бесполетную зону – уничтожение сирийского Су-22 грозит новым кризисом между Россией и США, пишет во вторник газета "Коммерсант". В ходе сирийского конфликта произошел инцидент, способный серьезно осложнить российско-американские отношения: коалиция во главе с США сбила самолет правительственных сил Су-22.

Дамаск назвал случившееся "вопиющим нарушением суверенитета страны". В свою очередь, минобороны РФ заявило о прекращении взаимодействия с США в рамках двустороннего меморандума об обеспечении безопасности полетов авиации в ходе сирийской кампании. Инцидент с Су-22 стал уже второй атакой на ВВС Сирии после апрельского авиаудара по базе "Шайрат", предпринятого после смены администрации в Белом доме.

Департамент обороны Австралии приостанавливает воздушные удары по Сирии, которые она наносит в составе антитеррористической коалиции под руководством США. "Мы приостанавливаем в качестве меры предосторожности удары по Сирии", – говорится в заявлении военного ведомства, которое цитирует прокремлевская "Российская газета".

Решение было принято после того, как Россия заявила, что будет отслеживать с помощью ракетных радаров и военной авиации полеты самолетов коалиции к западу от реки Евфрат в Сирии – поле того, как США сбили самолет ВВС Сирии Су-22, нанесший удар в 20 километрах к югу от неофициальной столицы ИГ города Ракка.

Военно-воздушные силы международной коалиции, возглавляемой США, атаковали накануне сирийский поселок Тель-Шайер. В результате авиаудара погибли 12 – члены одной семьи, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Тель-Шайер расположен в провинции Хасеке вблизи границы с Ираком. Жертвами воздушных атак американцев и их союзников в соседних провинциях Ракка и Дир-аз-Зур менее, чем за месяц стали более 200 мирных граждан.

Тиллерсон показал, к чему приведет агрессия России против США – план нынешнего госсекретаря по отношениям с Москвой похож на стратегию Обамы, пишет во вторник "Независимая газета". Как пишет издание со ссылкой на BuzzFeed, Тиллерсон разработал рамочную программу из трех пунктов по выстраиванию американо-российских отношений на перспективу.

Первый пункт программы требует донести до Москвы мысль о том, что агрессивные действия против США – это проигрышный вариант, контрпродуктивный для обеих сторон. Когда Россия предпринимает решительные действия, противоречащие американским интересам, Вашингтон должен давать отпор. Речь идет об отправке оружия талибам в Афганистане, преследовании дипломатов США в Москве и др.

Второй пункт касается стратегических интересов США, включая затянувшуюся гражданскую войну в Сирии, быстроразвивающуюся ядерную программу Северной Кореи, кибербезопасность и кибершпионаж. Третий пункт – "стратегическая стабильность" в отношениях с Россией – неоднозначный термин, который охватывает целый ряд геополитических целей, пишет издание.

Возможное соглашение по безопасности Украины и США предусматривает размещение американских военных резервов на территории страны. Об этом заявил во вторник спикер Верховной рады Андрей Парубий, пишет 20 июня газета "Известия".

"Оно предусматривает проведение специальных операций, проведение совместных научно-технических разработок и даже размещение на территории Украины военных резервов Соединенных Штатов Америки" – приводит газета слова депутата, сказанные в эфире телеканала "112 Украина". По мнению Парубия, соглашение "выводит на новый уровень сотрудничество Украины и США".

В Италии арестовали иракского террориста, который в ходе задержания выкрикнул: "ИГИЛ – моя жизнь!", сообщает во вторник "Комсомольская правда". 29-летний Хусейн Абс Хамир стремился получить политическое убежище в Европе – с 2008 года он успел побывать в Норвегии, и в Финляндии, и в Германии, и на юге Италии. Но этот молодой человек не искал лучшей жизни – он хотел "резать головы" европейцам и "вести джихад".

Телефоны Хусейна были заполнены джихадистской пропагандой. Он радовался каждому теракту в Европе, а после атаки вМанчестере разбудил лагерь беженцев криками "Аллах Акбар".