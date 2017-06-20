The Wall Street Journal: Схватка над Сирией

"Обе партии, – пишет The Wall Street Journal об основных американских партиях, – тешили себя надеждой, что США смогут победить "Исламское государство", уклонившись от более масштабного конфликта в Сирии, но сейчас мы обнаруживаем, что это, вероятно, невозможно. Американский самолет F-18 сбил сирийский бомбардировщик в воскресенье, чтобы защитить американских союзников, сражающихся с ИГ, и в понедельник Россия и Иран в ответ на это пригрозили сбивать американские самолеты".

Риск эскалации конфликта реален, но это не то столкновение, которое США могут себе легко позволить, говорится в редакционной статье. Асад и его сторонники в Москве и Тегеране знают, что дни контроля ИГ над Раккой в Сирии сочтены. При этом они желают утвердить свой контроль над максимально большой территорией, а это означает разбить поддерживаемые США "Демократические силы Сирии" (SDF), рассуждают авторы.

"В это затруднительное положение США поставил президент Обама: его отречение от Сирии дало возможность вмешаться Путину. Если бы США установили бесполетную или какую-либо другую безопасную зону для защиты беженцев, Кремль, возможно, вел бы себя осторожнее", – считает WSJ.

Трамп-кандидат поддерживал идею безопасных зон для беженцев и оппозиционных сил, однако не проявлял интереса к более крупной стратегической цели, чем победа над ИГ. Настало время подумать об этом, призывает издание, "потому что Сирия, Россия и Иран знают, чего хотят".

"Асад хочет вернуть под контроль всю Сирию, а не страну, разделенную на алавитскую, суннитскую и курдскую части. Иран хочет получить шиитскую сферу влияния от Тегерана до Бейрута. Путин удовлетворится средиземноморским портом и демонстрацией того, что Россия гарантированно поддерживает своих союзников, в отличие от Америки. Но все это противоречит национальным интересам США", – говорится в статье.

WSJ считает: "Альтернатива для США – показать, что Асад, Иран и Россия дорого заплатят за свои амбиции". "Мы предполагаем, что Россия желает участвовать в военных действиях с США не больше, чем США с Россией, но Россия будет продолжать настаивать на выгоде, если Трамп не проявит больше твердости, чем его предшественник".

Inopressa.ru