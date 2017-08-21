Портреты короля Салмана украсили Москву. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Манар", принадлежащий ливанской группировке «Хизбалла», комментирует ход сражения между ливанской армией и "Исламским государством" в районе Рас Баальбек на востоке Ливана. Как утверждается, победа над джихадистами нанесет мощный удар по тем, кто стоит за ИГ, то есть по "сионистскому проекту".

Лондонская газета "Аль-Раи аль-Юм" цитирует израильские СМИ, согласно которым правительство Биньямина Нетаниягу не смогло убедить администрацию США отказаться от привлечения Ирана к созданию зоны безопасности на юго-западе Сирии, в том числе – непосредственно на израильской границе. Тем самым потерпел крах план Тель-Авива по свержению Башара Асада.

Агентство Maan рассказывает, что председатель Исполкома ООП Саиб Арикат приветствовал китайскую инициативу по возобновлению мирного процесса между Израилем и палестинцами. В интервью агентству «Синьхуа» палестинский политик подчеркнул, что КНР – один из лидеров международного сообщества и постоянный член Совета безопасности ООН.

Телеканал "Аль-Арабия" рассказывает, что в преддверии визита короля Саудовской Аравии Салмана в Москву российская столица украсилась рекламными щитами с портретами монарха. На самом деле, на щитах – не портреты, а реклама журнала, взявшего у короля интервью. В издании также опубликована статья о достижениях королевства.