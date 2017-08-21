Рост потребления риталина и вмешательство Египта в ситуацию в Сирии. Обзор ивритоязычной прессы. Понедельник, 21 августа

В центре внимания израильских СМИ в понедельник, 21 августа, рост потребления риталина, препарата для лечения "синдрома дефицита внимания", и участие Египта в процессе урегулирования конфликта в Сирии.

"Едиот Ахронот": Страна на риталине

"Гаарец": При поддержке России и Саудовской Аравии Египет занимается посредничеством в Сирии и пытается создать преграду Ирану

"Исраэль а-Йом": Школы обманули и получили миллионы

"Маарив а-Шавуа": После первого теракта ИГ против ХАМАСа в Газе зализывают раны

"Едиот Ахронот": Страна на риталине

Корреспондент "Едиот Ахронот" Ротем Элизара пишет о том, что ежегодно в Израиле выписывают около миллиона рецептов на риталин, препарат для лечения "синдрома дефицита внимания". По данным больничной кассы "Клалит", за последние четыре года употребление этого лекарства выросло на 30%, "Маккаби" сообщает о росте в 23%.

Сообщается также, что резко увеличилось количество женщин, употребляющих риталин. По информации больничных касс, больше всего рецептов на риталин выписывается жителям Центрального округа.

Между тем у этого препарата есть побочные эффекты, такие, как снижение аппетита, головные боли, нарушение сна, дрожь, нервозность и другие. Противники употребления лекарства также утверждают, что оно вызывает зависимость. Сторонники считают риталин наиболее эффективным препаратом для лечения проблем с концентрацией внимания.

"Гаарец:" При поддержке России и Саудовской Аравии Египет занимается посредничеством в Сирии и пытается создать преграду Ирану

Корреспондент "Гаарец" Цви Барэль пишет о том, что недавно к процессу урегулирования конфликта в Сирии присоединился еще один игрок. Египет получил от Саудовской Аравии и России "разрешение" вести переговоры между военизированными отрядами и режимом Асада в районе Ар-Рута аш-Шаркия на востоке Дамаска, а также в северных частях Хомса. В обоих случаях Египет сумел привести к подписанию соглашения о прекращении огня.

По словам Барэля, для Израиля вмешательство Египта имеет важно значение, так как любая страна, создающая преграду иранскому влиянию в Сирии, служит интересам еврейского государства. Кроме того, речь идет о союзнике Израиля в борьбе с терроризмом на Синае, который осознает иранскую угрозу и опасность развала Сирии на кантоны.

"Исраэль а-Йом": Школы обманули и получили миллионы

Корреспондент "Исраэль а-Йом" Ноам Двир пишет о том, что десятки некоммерческих организаций, школ и муниципалитетов в прошлом учебном году подали ложные финансовые отчетности и получили миллионы шекелей от министерства просвещения. Некоторые из этих учреждений вынуждены были вернуть деньги. Министерству просвещения удалось получить обратно три миллиона шекелей.

В общей сложности в минувшем учебном году поступило 56 жалоб на ложные отчетности. По словам автора, муниципалитеты, школы и некоммерческие организации использовали различные способы для увеличения своего бюджета. Некоторые завышали количество учеников, другие сообщали о несуществующих учебных программах. Муниципалитеты заявляли о том, что они наняли вторую помощницу воспитательницы в детский сад, а в действительности не делали этого.

"Маарив а-Шавуа": После первого теракта ИГ против ХАМАСа в Газе зализывают раны

Корреспондент "Маарив а-Шавуа" Ясер Укаби пишет о том, что в секторе Газы продолжают осуждать теракт, совершенный 17 августа боевиком "Исламского государства" против членов военного крыла ХАМАСа. Жертвой террориста-смертника, подорвавшего себя на КПП "Рафах", стал представитель "Бригад Изаддина аль-Касама", 28-летний Нидаль Джума аль-Джафари.

"То, что произошло, заставляет нас пересмотреть способы борьбы с боевиками ИГ и усилить меры безопасности в ближайшее время", - заявил высокопоставленный представитель ХАМАСа.

Между тем в секторе Газы подчеркивают, что этот теракт способствовал сближению ХАМАСа и Египта. В организации рассчитывают на расширение сотрудничества с египетскими силами безопасности.