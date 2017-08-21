"Израиль предает историю". Обзор российских СМИ

"Террор по-королевски" – так озаглавлена статья в газете "Коммерсант", авторы которой отмечают, что ударной силой мирового джихада становятся сегодня марокканцы. Король Марокко Мухаммед VI помиловал более 400 заключенных – в том числе тех, кто был осужден за терроризм. Это решение парадоксальным образом совпало по времени с трагическими новостями из Европы, где организаторами и исполнителями терактов в Испании и Финляндии были марокканцы.

Эти события заставили экспертов обратиться к предыдущим резонансным терактам в Европе и проследить роль в них выходцев из Марокко. В первую очередь в связи с этим вспоминали взрывы 11 марта 2004 года в четырех поездах на мадридском железнодорожном вокзале Аточа – самый кровопролитный теракт в истории Испании, жертвами которого стал 191 человек, около полутора тысяч. получили ранения. Подготовила его организация под названием "Боевая исламская марокканская группа".

Выходцы из Марокко сыграли заметную роль в парижских терактах 13 ноября 2015 года –130 погибших. Смертники, устроившие 22 марта 2016 года взрывы в брюссельском аэропорту Завентем и на станции метро "Мальбек", также были марокканцами.

Минобороны России сообщило, что авиация ВКС РФ нанесла удар по колонне боевиков "Исламского государства", которые направлялись в район города Дир-аз-Зур на востоке страны. В результате удара были убиты более 200 боевиков и большегрузные автомобили с боеприпасами.

"Бомбардировочной и армейской авиацией ВКС России уничтожено более 20 автомобилей высокой проходимости с крупнокалиберным вооружением и минометами, а также бронетехника, включая танки" – цитируют российские СМИ текст этого документа.

Тегеран потребовал от Вашингтона выплатить 245 миллионов долларов пострадавшим от химических атак, сообщает в понедельник информационное агентство ТАСС со ссылкой на иранские СМИ. Суд Ирана постановил взыскать с США, которые во время ирано-иракской войны поддерживали президента Ирака Саддама Хусейна, компенсацию пострадавшим и родственникам погибших от применения Багдадом химоружия.

Издание напоминает, что в 2004 году иранский суд уже выносил вердикт с требованием к Вашингтону выплатить 600 миллионов компенсации жителям Сердешта. Летом 1987 года на этот город, населенный преимущественно курдами, иракская авиация сбросила бомбы с ипритом.

"Израиль предает историю?" – под таким заголовком вышла накануне статья в прокремлевской "Российской газете", где сообщается: официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала поддержку Израилем решения Варшавы создавать мемориал на месте лагеря смерти "Собибор" без участия России.

"Я категорически отказываюсь понимать позицию Израиля, которая - я говорю сейчас в личном качестве – для меня абсолютно неприемлема и граничит с историческим предательством", – заявила Захарова в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Захарова сообщила, что накануне на Смоленскую площадь были вызваны послы Израиля, Нидерландов и Словакии – трех стран, входящих, наряду с Польшей, в Международный управляющий комитет реконструкции мемориала "Собибор". По словам пресс-секретаря МИД РФ, некоторые из глав диписсий в ходе закрытой беседы признали, что в принципе "не против участия россиян, которые могут приехать". Депутат израильского Кнессета Ксения Светлова в беседе с корреспондентом ТАСС назвала "политическими играми" окончательное решение не включать россиян в оргкомитет, отмечает агентство.

"Глава Пентагона примет военный парад в Киеве" – так называется статья в "Независимой газете", где сообщается, что на этой неделе в столицу Украины приедет министр обороны США Джеймс Мэттис.

Визит, о котором президенты Дональд Трамп и Петр Порошенко договорились в июне, состоится 24 августа – в День независимости Украины. Это событие будет отмечено военным парадом, участие в котором примут военнослужащие десяти государств, девять из которых являются членами NАТО.

Пятилетний гражданин США Хилтон Идрис написал трогательно письмо в NASA, структуру, ответственную за космическую программу страны, а также за научные исследования воздушного и космического пространства, снабдил послание чертежом ракеты и попросил скорее построить летательный аппарат по его наброскам. Он уверен, что его ракета будет лететь быстрее всех, и сообщил, что уже давно мечтает стать настоящим космонавтом.

К удивлению родителей мальчика это ведомство направило официальное ответное письмо и выразило благодарность Идрису за его "выдающийся" дизайн космического аппарата. "Спасибо вам большое за ваш дизайн ракеты! Это здорово! Создание такой ракеты – это лишь начало великого будущего космонавта, который в будущем сможет пилотировать настоящую ракету. Так держать!" – приводит цитату из этого письма газета "Комсомольская правда".