Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Пятница, 21 июля 2017 года

Ситуация вокруг Храмовой горы продолжает оставаться в центре внимания израильских СМИ.

"Едиот Ахронот": В ходе беспорядков в районе Храмовой горы пострадали 42 араба и пять полицейских

"Гаарец": Суд Азербайджана приговорил израильского блогера Лапшина к трем годам лишения свободы

"Исраэль а-Йом": Израиль и Иордания обсудят схему безопасности Храмовой горы без палестинцев

"Маарив а-Шавуа": Акция в поддержку прав ЛГБТ-общины в Тель-Авиве закончилась стычками с полицией

"Едиот Ахронот": В ходе беспорядков в районе Храмовой горы пострадали 42 араба и пять полицейских

Вечером в четверг, 20 июля, после окончания вечерней молитвы на Храмовой горе возобновились беспорядки в районе Львиных ворот в Старом городе Иерусалима. Десятки арабов бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в солдат и пограничников. Сотрудники служб безопасности применили спецсредства для разгона демонстраций, а также бросали в участников беспорядков шоковые гранаты.

"Гаарец": Суд Азербайджана приговорил израильского блогера Лапшина к трем годам лишения свободы

Гражданин Израиля и России, блогер Александр Лапшин, был приговорен Бакинским судом по тяжким преступлениям к трем годам лишения свободы за посещение Нагорного Карабаха. Лапшину были предъявлены обвинения в незаконном пересечении государственной границы и призывах к нарушению территориальной целостности Азербайджана. Прокуратура требовала для блогера 6,5 лет лишения свободы.

"Исраэль а-Йом": Израиль и Иордания обсудят схему безопасности Храмовой горы без палестинцев

Власти Иордании и Израиля создадут специальную комиссию для обсуждения схемы обеспечения безопасности на Храмовой горе в Иерусалиме. Как сообщает "Исраэль а-Йом", в работе комиссии примут участие сотрудники "Вакфа". При этом представители Палестинской автономии к обсуждению привлекаться не будут, что вызвало гнев в Рамалле по отношению к иорданскому руководству.

"Маарив а-Шавуа": Акция в поддержку прав ЛГБТ-общины в Тель-Авиве закончилась стычками с полицией

Акция протеста против запрета на усыновление детей однополыми парами, проходившая вечером 20 июля в Тель-Авиве, закончилась стычками с полицией. После окончания митинга, проходившего у здания "Кирьят Мемшала", полиция попросила его участников разойтись. Однако часть митингующих остались стоять на площади, а еще десятки митингующих вышли на проезжую часть улицы Каплан, перекрыв движение транспорта.