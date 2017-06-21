Король Салман расколол правящую династию. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Арабия" рассказывает о кадровых перестановках в Саудовской Аравии. Король Салман сместил принца Мухаммада бин Наифа с поста наследника престола, заменив его на своего сына – Мухаммада бин Салмана. Новый наследник останется министром обороны. Однако неясно, будет ли он и дальше контролировать программу инноваций "Саудовская Аравия – 2030".

Телеканал "Аль-Алам", транслирующийся из Ирана на арабском языке, утверждает, что отстранение наследника готовилось несколько месяцев. Еще в декабре десятки принцев направили монарху петицию, где сообщалось, что назначение расколет королевскую семью – слишком заметным станет влияние одной ветви.

Выходящая в Лондоне газета "Аль-Хайят" сообщает, что на востоке Сирии американский военный самолет сбил иранский беспилотный летательный аппарат. Одновременно США обратились к России с предложением восстановить координацию в Сирии. При этом Пентагон заявляет, что российские ВВС не начали вести себя угрожающе в отношении самолетов коалиции.

Сайт ХАМАСа "Палестинский информационный центр" подвергает резкой критике Палестинскую национальную администрацию за то, что ее представители приняли участие в Герцлийской конференции. В заявлении группировки отмечается, что это придает легитимность израильским репрессиям в отношении палестинцев.

Катарская газета "Аль-Ватан" пишет, что жители оккупированного Иерусалима шлют народу Катара свою горячую поддержку. По их словам, ни одного государство арабского мира не делает для жителей столько, сколько Катар, включая создание специального гуманитарного фонда. Послание, адресованное эмиру шейху Тамиму, подписано руководителями множества общественных организаций.