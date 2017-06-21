"Украина предложила США подряд на Донбасс". Обзор российских СМИ

Украина предложила США подряд на Донбасс – Петр Порошенко материализовал в Вашингтоне план по урегулированию, пишет в среду, 21 июня, газета "Коммерсант". Украинский лидер прибыл в Вашингтон с визитом, формат которого так и остался неясным. В Киеве заявили о "рабочем визите" и "полноценных получасовых переговорах с Дональдом Трампом".

В свою очередь, американские официальные лица сообщили, что президент Порошенко "заглянул" в Овальный кабинет к Дональду Трампу вместе с вице-президентом Майком Пенсом. Единственным обнародованным свидетельством общения двух лидеров стал 30-секундный ролик, на котором Дональд Трамп называет Украину "местом, в которое мы сильно вовлечены", а Петр Порошенко говорит о США и их президенте как о "спонсорах украинской истории успеха".

"Коммерсант" пишет со ссылкой на источник, близкий к администрации Петра Порошенко, что украинский лидер попытался сохранить за США роль одного из спонсоров Киева, попытавшись "материально заинтересовать Дональда Трампа в урегулировании конфликта в Донбассе".

"Независимая газета" пишет со ссылкой на The Washington Post , что во время встречи с Порошенко Трамп употребил слово "Украина" с определенным артиклем "the". Американское издание отмечает, что эта ошибка вызывает негативную реакцию у украинцев, поскольку отсылает их к старославянскому слову "окраина".

CNN сообщает, что Порошенко оказали довольно скромный и "менее чем теплый" прием – без традиционной помпы и атрибутики, которые сопровождают встречи глав иностранных государств. Кроме того, украинского президента по приездеу встретил не американский лидер, а вице-президент Майк Пенс.

"Ким Чен Ын ответит за студента" – так озаглавлена другая статья в этом же издании, где говорится, что смерть американца Отто Уормбиера, который провел почти год в коме в северокорейской тюрьме, может привести к новым санкциям против КНДР.

По мнению экспертов, на силовую акцию Вашингтон не пойдет, однако и без ответа этот инцидент не останется. Наиболее вероятный сценарий – ужесточение санкций против КНДР, в результате чего мирные инициативы нового президента Южной Кореи Мун Джэ Ина придется отложить на неопределенный срок.

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