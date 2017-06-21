21 июня 2017 г.
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Пресса

Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Среда, 21 июня 2017 года

время публикации: 09:36 | последнее обновление: 09:36 блог версия для печати фото
Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Среда, 21 июня 2017 года

В центре внимания израильских СМИ начало работ по строительству нового поселка для жителей Амоны.

"Едиот Ахронот": Министры кабинета поддерживают проверку на полиграфе

"Гаарец": Израиль и Иордания укрепляют отношения в связи с присутствием Ирана в Сирии

"Исраэль а-Йом": Вмешательство Турции

"Маарив а-Шавуа": Начались работы по строительству нового поселка для жителей Амоны

"Едиот Ахронот": Министры кабинета поддерживают проверку на полиграфе

Моран Азулай сообщает в "Едиот Ахронот", что израильские министры поддерживают требования министра обороны Авигдора Либермана о том, чтобы время от времени проводить среди участников заседаний кабинета безопасности проверки на детекторе лжи.

"Гаарец": Израиль и Иордания укрепляют отношения в связи с присутствием Ирана в Сирии

Амос Арэль сообщает в "Гаарец", что в Израиле и Иордании опасаются, что Иран использует победы правительственных войск на юге Сирии для размещения на границах с Израилем и Иорданией шиитских милиций, отрядов "Хизбаллы" и вооруженных сил Ирана.

"Исраэль а-Йом": Вмешательство Турции

Надав Шаргаи пишет в "Исраэль а-Йом", что турецкие фонды и организации переводят в Восточный Иерусалим десятки миллионов долларов, финансируя различные проекты в арабских кварталах города, чтобы укрепить мусульманский характер Восточного Иерусалима и связь мусульман с Храмовой горой.

"Маарив а-Шавуа": Начались работы по строительству нового поселка для жителей Амоны

Арик Бендер и Карни Эльдад пишут в "Маарив а-Шавуа", что утром во вторник, 20 июня, начались работы по строительству нового поселения Амихай в Иудее и Самарии, предназначенного для жителей эвакуированного поселения Амона. План застройки, рассчитанный на 102 единицы жилья, был утвержден две недели назад. Поселение Амихай будет построено на государственных землях, находящихся в районе поселения Шило (округ Биньямин).

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Среда, 21 июня 2017 г.
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