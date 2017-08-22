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Пресса

Le Monde: Развод Абрамовича встревожил мир искусства

время публикации: 18:07 | последнее обновление: 18:07 блог версия для печати фото
Инопресса
Le Monde: Развод Абрамовича встревожил мир искусства

Российский олигарх Роман Абрамович и его жена Даша Жукова официально объявили о расставании. Будучи медийными коллекционерами, они основали в Москве музей современного искусства "Гараж". Какая участь уготована этому месту после их развода? – пишет журналистка Le Monde Роксана Азими.

В течение десяти лет они были гламурной парой, не сходившей со страниц светских журналов. Он известен огромным состоянием, которое Forbs оценивает более чем в 9 млрд долларов, она – своим чрезмерным пристрастием к вечеринкам с участием знаменитостей. 50-летний Роман Абрамович, владелец футбольного клуба "Челси", и его подруга, 36-летняя Даша Жукова, официально объявили о своем расставании 7 августа, говорится в статье.

Третий по счету развод российского магната, на первый взгляд, должен был взволновать лишь желтую прессу. Но надо принимать в расчет значение этой пары в мире искусства, продолжает Азими. Они вдвоем создали несколько самых крупных в России центров искусства и являются владельцами бесценной коллекции. Едва было объявлено о разводе, у многих возникли вопросы: не рискуют ли их трофеи оказаться на аукционе при разделе имущества? Сбавят ли обороты созданные ими культурные центры в Москве и Санкт-Петербурге?

Роман Абрамович и Даша Жукова стали предметом толков в мае 2008 года, когда они приобрели портрет тучной женщины ("Спящая инспекторша пособий". – Прим. ред.) кисти Люсьена Фрейда за 33,6 млн долларов на аукционе Christie's. Тогда речь шла о самой высокой цене за произведение ныне живущего художника. Не сбавляя хода, они купили на аукционе Sotheby's масштабное полотно "Триптих" кисти английского экспрессиониста Фрэнсиса Бэкона по рекордной цене в 86,3 млн долларов, пишет журналистка. В период ухаживания за Дашей Жуковой миллиардер подарил ей скульптуру Джакометти стоимостью в 14 млн долларов, сообщил британский таблоид Daily Mail.

Менее "новые русские", чем другие олигархи, они не довольствовались тем, чтобы просто собрать коллекцию, продолжает Азими. Им захотелось оставить след в культурном пейзаже страны. В 2008 году пара открыла центр искусства "Гараж" в здании бывшего автобусного гаража, принадлежащего еврейской общине Москвы, говорится в статье.

Тон изменился, когда в 2012 году "Гараж" переехал во временное пространство в японо-скандинавском стиле, выстроенное японским архитектором Сигэру Бан в Парке Горького, и еще сильнее – после того, как в 2015 году "Гараж" обосновался в эффектном советском здании, перестроенном за 27 млн долларов нидерландским архитектором Ремом Колхасом, пишет Азими. "Это два самых амбициозных проекта России в сфере современного искусства", – говорится в статье.

Бывшие супруги объявили о том, что они продолжат совместную работу над развитием "Гаража" и большого культурно-досугового комплекса "Новая Голландия" в центре Санкт-Петербурга, куда Роман Абрамович инвестировал 400 млн евро начиная с 2010 года. Однако, по данным издания "Коммерсант", эти несколько гектаров стали предметом разногласий. По мнению российского предпринимателя, опрошенного ежедневным экономическим изданием, Абрамович хотел придать этому месту более культурный колорит, в то время как Даша жаждала построить там ночной клуб в духе Ибицы, пишет журналистка.

Inopressa.ru

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// NEWSru.co.il // В мире // 7 августа 2017 г.
Миллиардер Роман Абрамович и Дарья Жукова сообщили о своем разводе







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