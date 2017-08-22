22 августа 2017 г.
последняя новость: 18:51
Взлетает, как Arketa
Названы сроки коллапса
Триумф советчины
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:07 Le Monde: Развод Абрамовича встревожил мир искусства
18:02 La Stampa: От Парижа до Испании: почерк Ахмада, пиротехника "халифа"
17:54 Politico: Рассказывает американец Эндрю Фейнберг, работавший на российскую пропаганду
11:42 Представитель Ватикана прибыл в Москву, чтобы обсуждать Украину. Обзор российских СМИ
09:23 Солнечное затмение в США и визит Нетаниягу в Россию. Обзор ивритоязычной прессы. Вторник, 22 августа
14:34 Inopressa: После терактов в Испании антиисламской истерии не будет
12:47 "Израиль предает историю". Обзор российских СМИ
09:37 Рост потребления риталина и вмешательство Египта в ситуацию в Сирии. Обзор ивритоязычной прессы. Понедельник, 21 августа
08:59 Портреты короля Салмана украсили Москву. Обзор арабских СМИ
09:36 Расследование теракта в Барселоне и внутренние конфликты в "Ликуде". Обзор ивритоязычной прессы. Воскресенье, 20 августа
Пресса

La Stampa: От Парижа до Испании: почерк Ахмада, пиротехника "халифа"

время публикации: 18:02 | последнее обновление: 18:02 блог версия для печати фото
Инопресса
La Stampa: От Парижа до Испании: почерк Ахмада, пиротехника "халифа"

После того как был убит исполнитель теракта на улице Рамбла, расследование может приступить к более сложному этапу, пишет специальный корреспондент в Барселоне итальянской La Stampa Франческо Оливо. "Банда из Риполя – 12 членов – расчленена, теперь нужно прояснить многие детали, которые оставались в подвешенном состоянии в эти дни: международные связи, способы финансирования (эти две вещи могут быть не связаны между собой) и возможные сообщники в Испании", – говорится в статье.

"Укрепились опасения, что за атаками на прошлой неделе стоит режиссура европейской штаб-квартиры "Исламского государства"", – сообщает издание. Одним из координаторов предположительно является Ахмад аль-Халид, который, как ранее сообщала газета, обучил в начале июля некоторых членов каталонской ячейки использованию взрывчатки. Эти "курсы" не помогли избежать взрыва в Альканаре (где террористы хранили газовые баллоны. – Прим. ред.), отмечает автор.

"Фигура этого сирийца, приехавшего в Европу в сентябре 2015 года балканским маршрутом и недавно внесенного американским Госдепартаментом в список террористов, занимает центральное место в расследовании", – продолжает журналист. Как сообщает издание, "Франция выписала ордер на арест Ахмада аль-Халида (согласно разведке, он прячется в убежищах между Марселем и Ниццей) уже в 2016 году по причине его роли в терактах в Париже в ноябре 2015 года ("Стад де Франс") и в Брюсселе в марте 2016 года (Завентем). Расследования этих нападений предположительно позволили найти его отпечатки".

"Еще один интересный элемент, – добавляет журналист: – уведомление Госдепартамента США по аль-Халиду было опубликовано как раз 17 августа, в день терактов в Барселоне и Камбрильсе".

Inopressa.ru

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 21 августа 2017 г.
Юнис Абу Якуб, виновник теракта в Барселоне, ликвидирован в ходе спецоперации
// NEWSru.co.il // В мире // 21 августа 2017 г.
Власти Каталонии сообщили, что опознаны все 15 жертв терактов в Барселоне и Камбрильсе







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 22 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017