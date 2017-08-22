La Stampa: От Парижа до Испании: почерк Ахмада, пиротехника "халифа"

После того как был убит исполнитель теракта на улице Рамбла, расследование может приступить к более сложному этапу, пишет специальный корреспондент в Барселоне итальянской La Stampa Франческо Оливо. "Банда из Риполя – 12 членов – расчленена, теперь нужно прояснить многие детали, которые оставались в подвешенном состоянии в эти дни: международные связи, способы финансирования (эти две вещи могут быть не связаны между собой) и возможные сообщники в Испании", – говорится в статье.

"Укрепились опасения, что за атаками на прошлой неделе стоит режиссура европейской штаб-квартиры "Исламского государства"", – сообщает издание. Одним из координаторов предположительно является Ахмад аль-Халид, который, как ранее сообщала газета, обучил в начале июля некоторых членов каталонской ячейки использованию взрывчатки. Эти "курсы" не помогли избежать взрыва в Альканаре (где террористы хранили газовые баллоны. – Прим. ред.), отмечает автор.

"Фигура этого сирийца, приехавшего в Европу в сентябре 2015 года балканским маршрутом и недавно внесенного американским Госдепартаментом в список террористов, занимает центральное место в расследовании", – продолжает журналист. Как сообщает издание, "Франция выписала ордер на арест Ахмада аль-Халида (согласно разведке, он прячется в убежищах между Марселем и Ниццей) уже в 2016 году по причине его роли в терактах в Париже в ноябре 2015 года ("Стад де Франс") и в Брюсселе в марте 2016 года (Завентем). Расследования этих нападений предположительно позволили найти его отпечатки".

"Еще один интересный элемент, – добавляет журналист: – уведомление Госдепартамента США по аль-Халиду было опубликовано как раз 17 августа, в день терактов в Барселоне и Камбрильсе".

Inopressa.ru