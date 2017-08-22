Представитель Ватикана прибыл в Москву, чтобы обсуждать Украину. Обзор российских СМИ

Впервые за всю историю отношений между Ватиканом и Россией в Москву с официальным визитом прибыл накануне госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин. В ходе этого визита высокопоставленный чиновник Ватикана проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, главой МИД Сергеем Лавровым и встретится с предстоятелем Русской православной церкви (РПЦ) Кириллом.

На этих встречах речь пойдет о ситуации в Сирии и на Украине: по мнению экспертов, в условиях кризиса в отношениях между Россией и Западом Святой престол может выступить посредником в урегулировании возникшей напряженности, пишет во вторник газета "Коммерсант".

Генеральный директор группы "Кронштадт" Армен Исаакян на форуме "Армия-2017" сообщил, что компания разрабатывает технологию имитационного моделирования, с помощью которой можно воспроизвести действия военнослужащих и техники на виртуальном поле боя. "Технология, опираясь на искусственный интеллект, воспроизводит действия как отдельного военнослужащего, который, например, будет реагировать на взрывы, пролет пуль, так и действия подразделения, тактика действий которых строится в соответствии с боевыми уставами" – цитирует господина Исаакяна издание RNS.

Глава группы "Кронштадт" рассказал, что это повышает реалистичность виртуального учения, и на практике данная технология может быть использована для создания систем планирования оперативно-тактического масштаба.

Король Иордании и министр обороны США обсудили военное сотрудничество двух стран. Джеймс Мэттис поблагодарил Абдаллу II за усилия по борьбе с боевиками ИГ, сообщает во вторник "Российская газета".

"Министр выразил признательность Иордании за поддержку военного присутствия США и за прочные контакты в сфере безопасности", – цитирует издание сообщение пресс-службы Пентагона. Напомним, Иордания входит в международную коалицию по борьбе с террористами на Ближнем Востоке – в Аммане действует один из главных командных американских пунктов этой операции.

Исландия стала первой страной в мире, в которой больше не рождаются дети с синдромом Дауна. Журналисты утверждали, что почти все женщины, у которых выявили высокий риск рождения такого ребенка, были вынуждены выбрать аборт, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на телеканал CBS.

В самой Исландии эта тема попала в центр общественного внимания впервые – о ней узнали из иностранных газет. Возможно, дело в том, что США с населением в 324 млн человек и Исландия, количество жителей которой почти в тысячу раз меньше (332 тысячи человек, по данным за 2016 год), смотрят на эту проблему по-разному: в Соединенных Штатах ежегодно рождается около 6.000 детей с лишней хромосомой, а в Исландии – один-два.