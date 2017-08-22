Солнечное затмение в США и визит Нетаниягу в Россию. Обзор ивритоязычной прессы. Вторник, 22 августа

В центре внимания израильских СМИ во вторник, 22 августа, солнечное затмение в США и предстоящий визит главы правительства Биньямина Нетаниягу в Россию, где он встретится с Владимиром Путиным.

"Едиот Ахронот": Затмение от берега до берега

"Исраэль а-Йом": Послание Путину: иранское присутствие увеличивает вероятность войны

"Гаарец": Блокада Газы: КПП "Рафиах" будет постоянно открыт со следующего месяца

"Маарив а-Шавуа": Эрдоган и Абдалла призвали к проведению "эффективных" переговоров между Израилем и палестинцами

"Едиот Ахронот": Затмение от берега до берега

Корреспонденты "Едиот Ахронот" Ципи Шмилович и Биньямин Тувиас пишут о солнечном затмении, которое в понедельник, 21 августа, могли наблюдать жители США. Впервые за 99 лет затмение можно было видеть вдоль всего континента. В течение 90 минут оно перемещалось от штата Орегон на западном побережье до Южной Калифорнии на востоке.

Тысячи водителей следовали по маршруту затмения. В магазинах раскупили все очки для наблюдения за этим природным явлением. Чтобы отпраздновать событие, певица Бонни Тайлер исполнила на корабле в Атлантическом океане свой хит Total Eclipse of the Heart.

"Исраэль а-Йом": Послание Путину: иранское присутствие увеличивает вероятность войны

Корреспондент "Исраэль а-Йом" Йоав Лимор пишет о предстоящей встрече главы правительства Биньямина Нетаниягу и президента России Владимира Путина, которая состоится в среду, 22 августа, в Сочи. Нетаниягу намерен предупредить Путина о том, что иранское присутствие в Сирии и Ливане может привести регион к войне.

По словам Лимора, проблема Ирана станет главной темой встречи лидеров двух государств. Сопровождать Нетаниягу будет глава "Моссада" Йоси Коэн, который недавно вернулся из Вашингтона, где передал аналогичное послание правительству США. Однако американцы не стали брать на себя обязательство, что они остановят деятельность Ирана в регионе.

Теперь Нетаниягу попытается уговорить Путина сдержать Иран. До настоящего времени Россия возлагала все свои надежды на шиитскую ось, оправдывая это войной с "Исламским государством". Однако Нетаниягу собирается предупредить Путина о том, что вместо ИГ могут возникнуть другие радикальные суннитские группировки, а укрепление шиитской оси расшатывает региональную стабильность и создает угрозу умеренным суннитским государствам.

"Гаарец:" Блокада Газы: КПП "Рафиах" будет постоянно открыт со следующего месяца

Корреспондент "Гаарец" Амира Хасс сообщает о том, что в секторе Газы ожидают, что с сентября КПП "Рафиах" будет постоянно открыт. Палестинские источники в секторе сообщили, что Египет решил открыть КПП после капитального ремонта, который проводился там с марта с целью приспособить КПП для приема товаров и обезопасить на случай террористических атак.

В текущем году "Рафиах" работал всего 14 дней. Как отмечает Хасс, открытие КПП позволит жителям сектора Газы выезжать за границу. Однако при въезде в Египет они должны будут объяснить цель своего визита в эту страну (обучение, лечение, посещение родственников) или предъявить визу в другое государство.

"Маарив а-Шавуа": Эрдоган и Абдалла призвали к проведению "эффективных" переговоров между Израилем и палестинцами

"Маарив а-Шавуа" пишет о том, что король Иордании Абдалла II и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвали к возобновлению переговоров между Израилем и палестинцами с целью прийти к решению по формуле двух государств.

Стороны считают необходимым вернуться к эффективным и серьезным переговорам, которые положат конец конфликту. По их мнению, переговоры должны проходить по четкому графику и базироваться на арабской мирной инициативе.

Абдалла и Эрдоган также подчеркнули, что важно прийти к "политическому урегулированию конфликта в Сирии, положить конец страданию и насилию и позволить беженцам вернуться в страну".