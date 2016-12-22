Верховная Рада уволила Надежду Савченко из ПАСЕ. Обзор российских СМИ

"Строительство еврейских поселений на Западном берегу попытаются остановить" – так называется статья, опубликованная в четверг газетой "Коммерсант", где сообщается, что Совет Безопасности ООН рассмотрит сегодня резолюцию, призывающую к запрету строительства Израилем поселений на Западном берегу реки Иордан.

Этот документ был вынесен на голосование по инициативе Египта и призывает Совбез признать, что существующие еврейские поселения "не имеют под собой юридической основы". В тексте резолюции говорится, что "остановка всех процессов строительства поселений" является ключевым условием для реализации проекта "два государства для двух народов", который якобы обеспечит мирное сосуществование палестинцев и израильтян.

"На Ближнем Востоке – новый передел сфер влияния" – так названа статья в "Независимой газете", где убийство российского посла в Турции связывается с гневом суннитских центров силы в регионе.

Госдепартамент США отказался признать, что переговоры в формате Россия–Иран–Турция свидетельствуют в пользу потери американцами лидерства на Ближнем Востоке. Аналитики утверждают обратное: ведущие позиции теперь занимает Россия, которая, по их мнению, стала в то же время предметом ненависти тех центров силы в регионе, которые защищают права суннитского населения. Убийство посла РФ в Анкаре Андрея Карлова стало тому лишним подтверждением, говорится в этой статье, которая ссылается на мнение экспертов.

Россия в настоящее время сильнее любого потенциального агрессора, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании коллегии минобороны. "В то же время я хотел бы обратить внимание на то, что если мы позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск, то ситуация может очень быстро измениться с учетом скорости происходящих в мире событий", – приводит слова президента проправительственная "Российская газета".

"Полиция определилась со "стрелочником", ответственным за теракт в Берлине" – так это издание озаглавило статью, в которой сообщается о розыске террориста.

"История предполагаемого преступника, совершившего террористическую атаку в Берлине, которая унесла жизни 12 человек, обрастает все новыми, порой фантастическими, но по-прежнему противоречащими друг другу подробностями. При этом остается неясным, есть ли у немецкой полиции другие подозреваемые, за исключением тунисца Аниса Амри, которого местные СМИ с подачи силовых ведомств уже "назначили" главным ответственным за страшную трагедию. Чем больше разматывается клубок расследования, тем больше сомнений вызывает продвигаемая полицией версия совершенного в Берлине преступления", – пишет автор данного материала.

Россия подаст официальный запрос о возвращении на родину отбывающего тюремный срок в США россиянина Виктора Бута – в рамках Страсбургской конвенции от 1983 года, определяющий порядок передачи осужденных лиц в страну их гражданства. Произойдет это уже после того, как в Белом доме сменится администрация, пишет в четверг газета "Известия" со ссылкой на адвоката заключенного Алексея Тарасова.

Защита Бута решила задействовать сразу два механизма возвращения россиянина на родину. Один из них предполагает его передачу для последующего заключения под стражу и отбывания наказания уже в стране гражданства, для чего будет использована Страсбургская конвенция. Вместе с этим, Бут намерен доказывать свою невиновность в Верховном суде США.

Решением Верховной рады Украины депутат Надежда Савченко исключена из состава делегации страны в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).Такой шаг в украинском парламенте объяснили тем, что присутствие Савченко в делегации является постыдным для Киева.

"Савченко позорит Украину и угрожает национальной безопасности", – приводит информационное агентство ТАСС слова внефракционного украинского депутата Виталия Куприя. Другой депутат подчеркнул, что этим решением Киев стремится обезопасить государство и армию.