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Пресса

Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Четверг, 22 декабря 2016 года

время публикации: 09:39 | последнее обновление: 09:39 блог версия для печати фото
Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Четверг, 22 декабря 2016 года

В центре внимания израильских СМИ освобождение из тюрьмы бывшего президента Израиля Моше Кацава.

"Едиот Ахронот": Комиссия Кнессета проголосовала за лишение Баселя Ратаса депутатской неприкосновенности

"Гаарец": Бизнесмен, приближенный к Нетаниягу, купил половину дома его родителей

"Исраэль а-Йом": Свобода с ограничениями

"Маарив а-Шавуа": "ВМФ купил корабли у компании, которой владеет человек, связанный с "Хизбаллой""

"Едиот Ахронот": Комиссия Кнессета проголосовала за лишение Баселя Ратаса депутатской неприкосновенности

Рои Яновски сообщает в "Едиот Ахронот", что организационная комиссия Кнессета проголосовала за то, чтобы лишить депутатской неприкосновенности Баселя Ратаса (Объединенный арабский список), подозреваемого в незаконной передаче мобильных телефонов террористам в тюрьмах.

"Гаарец": Бизнесмен, приближенный к Нетаниягу, купил половину дома его родителей

Хаим Левинсон и Ури Блау сообщают в "Гаарец", что американский бизнесмен, находящийся в близких отношениях с Биньямином Нетаниягу, заплатил несколько миллионов шекелей младшему брату премьер-министра и стал совладельцем дома родителей Нетаниягу. Обе стороны в сделке представлял личный адвокат премьера Давид Шимрон.

"Исраэль а-Йом": Свобода с ограничениями

Ицик Сабан и Яир Альтман сообщают в "Исраэль а-Йом", что в среду, 21 декабря, около 17:00 экс-президент Израиля Моше Кацав покинул тюрьму "Масиягу" в соответствии с решением о его условно-досрочном освобождении. У ворот тюрьмы его встречала супруга, Гила Кацав.

"Маарив а-Шавуа": "ВМФ купил корабли у компании, которой владеет человек, связанный с "Хизбаллой""

Ноам Амир сообщает в "Маарив а-Шавуа", что, как утверждает депутат Кнессета Арэль Маргалит, компания-производитель четырех кораблей, которых недавно приобрел ЦАХАЛ, находится во владении министра обороны Ливана. Маргалит потребовал от юридического советника правительства возбудить расследование этого дела и заявил, что представители израильских властей просили компанию-производителя изменить название, чтобы скрыть, кто владеет компанией.

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Четверг, 22 декабря 2016 г.
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