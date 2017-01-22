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Пресса

Протест палестинцев, оккупированных в 1948 году. Обзор арабских СМИ

время публикации: 09:09 | последнее обновление: 09:09 блог версия для печати фото
Протест палестинцев, оккупированных в 1948 году. Обзор арабских СМИ

Агентство Maan передает, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу призвал лидера партии "Еврейский дом" Нафтали Беннета не спешить с рассмотрением предложения о распространении израильского суверенитета на Маале Адумим. Согласно публикации, Израиль хочет сначала проверить, как к этому отнесется новая администрация США.

Согласно иорданской газете "Ад-Дустур", тысячи палестинцев, проживающих на территориях, оккупированных Израилем в 1948 году, приняли участие в манифестациях в поддержку бедуинов юга, преследуемых оккупантами. Они размахивали палестинскими флагами и призывали положить конец оккупации.

Телеканал "Аль-Джазира" передает, что депутаты парламента Турции приняли во втором чтении поправки к конституции, которые вводят президентскую республику. Теперь они должны быть утверждены на референдуме. Поправки превратят Турцию в президентскую республику, чего Реджеп Тайип Эрдоган добивается уже давно.

Лондонская газета "Аль-Хайят" пишет о конфликте между Россией и Ираном вокруг американского участия в конференции по урегулированию ситуации в Сирии, которая должна открыться в Астане. Москва настаивает на приглашении посла США в Казахстане, Тегеран против этого.

Египетская газета "Аль-Ахрам" цитирует министра снабжения Мухаммада Али аш-Шейха, сообщившего, что крестьяне поставили государству более миллиона тонн сахарного тростника. Это означает, что Египет обеспечен необходимыми продуктами, включая сахар, на срок от четырех месяцев до полугода.

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