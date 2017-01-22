22 января 2017 г.
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Пресса

Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Воскресенье, 22 января 2017 года

время публикации: 10:53 | последнее обновление: 10:53 блог версия для печати фото
Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Воскресенье, 22 января 2017 года

В центре внимания израильских СМИ первые шаги Дональда Трампа в качестве президента США, а также марши протеста, прошедшие по всей стране после инаугурации Трампа.

"Едиот Ахронот": Всплеск антисемитизма в Германии и в университетах США

"Гаарец": В 2004 году Милчен подарил Саре Нетаниягу по ее требованию драгоценности на общую сумму 8.600 долларов

"Исраэль а-Йом": Послание для Израиля от приближенных Трампа: "Не преподносить сюрпризы в виду односторонних шагов"

"Маарив а-Шавуа": После публикации результатов вскрытия: Уде требует от Нетаниягу и Эрдана извинений

"Едиот Ахронот": Всплеск антисемитизма в Германии и в университетах США

Итамар Айхнер сообщает в "Едиот Ахронот", что в 2016 году, по сравнению с 2015 годом, в Германии было в два раза больше инцидентов, связанных с проявлением антисемитизма. В США студенты и преподаватели также чаще испытывали на себе проявления антисемитизма. При этом во Франции число антисемитских инцидентов сократилось.

"Гаарец": В 2004 году Милчен подарил Саре Нетаниягу по ее требованию драгоценности на общую сумму 8.600 долларов

В 2004 году миллионер Арнон Милчен купил для Сары Нетаниягу дорогой браслет и цепочку, на общую сумму 8570 долларов. По данным "Гаарец", Сара Нетаниягу попросила сделать ей такой подарок.

"Исраэль а-Йом": Послание для Израиля от приближенных Трампа: "Не преподносить сюрпризы в виду односторонних шагов"

Юрий Ялон, Шломо Цезана, Даниэль Сириоти, Гидеон Алон и Яир Альтман сообщают в "Исраэль а-Йом", что в окружении Дональда Трампа обращались к премьер-министру Биньямину Нетаниягу с просьбой отложить обсуждение законопроекта об аннексии Маале Адумим.

"Маарив а-Шавуа": После публикации результатов вскрытия: Уде требует от Нетаниягу и Эрдана извинений

Йоси Хатав, Арик Бендер, Алон Хакмон и Дана Сомберг сообщают в "Маарив а-Шавуа", что врезультате экспертизы по вопросу об обстоятельствах гибели 47-летнего Якуба аль-Киана во время проведения операции в Умм аль-Хиране 18 января установлено, что он был убит двумя пулями, сообщило министерство здравоохранения. Аль-Киан был ранен пулями, попавшими в колено и в грудь, и скончался от кровопотери.

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Воскресенье, 22 января 2017 г.
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