The Sunday Times: Британское правительство скрыло неудачный запуск ракеты Trident

Газета The Sunday Times пишет, что правительство Великобритании скрыло факт неудачного запуска ракеты Trident II D5, который был произведен с британской подводной лодки возле побережья американского штата Флорида в июне 2016 года.

В публикации утверждается, что речь идет о единственном за последние четыре годы испытании ракеты Trident II D5. Запуск был осуществлен с борта субмарины Vengeance.

Есть основания полагать, что ракета, не имевшая ядерного заряда, отклонилась от курса и полетела в сторону американского побережья.

Как отмечает The Sunday Times, решение скрыть факт неудачных испытаний было принято правительством Дэвида Кэмерона накануне голосования в парламенте по модернизации ядерного щита Соединенного Королевства.