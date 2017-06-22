Принц Гарри: "Даже став королем, я буду сам ходить в магазин"

Принц Гарри, пятый на очереди наследник британского престола, дал интервью американскому изданию Newsweek, в ходе которого рассказал о трудностях своей жизни и бремени, которое налагает на человека высокое положение.

По словам 32-летнего принца, ни один из членов монаршей семьи не хочет стать королем или же королевой, но все понимают, что Великобритания и другие страны все еще нуждаются в "очаровании монархии", и честно "выполняют свой долг".

Гарри поведал журналистке Анджеле Левин, с которой беседовал, что не одобряет решение семьи, согласно которому он, тогда 12-летний подросток, должен был идти за гробом его матери – погибшей в автокатастрофе принцессы Дианы: "Такого нельзя требовать от ребенка".

"Монархия – это сила, ведущая к добру. Мы хотим создавать такую же позитивную атмосферу, какую уже 65 лет создает королева. Но мы не пытаемся влезть в ее туфли. Британская монархия идет в ногу со временем, модернизируется, и мы принимаем в этом участие – не ради самих себя, а ради народа. Королева – удивительный человек, она позволяет нам делать выбор и не торопит", – приводит пресса слова британского принца.

Гарри неоднократно возвращался в этой беседе к теме похорон принцессы Дианы: "Моя мать только что умерла, и я должен был долго идти за ее гробом, окруженный тысячами людей, а миллионы наблюдали за этим по телевизору. Ни один ребенок не должен такое переживать, нельзя требовать от него этого – ни при каких обстоятельствах".

Принц признался, что после этих событий он долгое время был подвержен паническим атакам, приступам гнева и тоски, а в официальных ситуациях его сердце начинало колотиться "как стиральная машина" – и он мечтал выбраться на волю. Однако затем он обратился за помощью к психологу, и ситуация стала выправляться.

Гарри и его старший брат, принц Уильям, не раз оказывались под огнем критики за недостаточную преданность роли национальных лидеров: они выполняют лишь малую часть тех обязанностей, которые налагает на них принадлежность к королевской семье – в отличие от педантичных бабушки и деда.

Принц, впрочем, признал, что его радует и заряжает энергией благотворительная деятельность, а также встречи с людьми, которых ему удается смешить. Но иногда он чувствует себя рыбкой в аквариуме – золотой рыбкой.

"Я еще в том периоде, когда хочется озорничать, и принадлежу к тем людям, который нередко попадают в сложные ситуации", – признался принц. Он также рассказал, что боится изменить самому себе, но в то же время очень хочет что-то изменить в своей жизни.

Гарри признался, что он сам ходит в магазин за покупками, и продолжит это делать, даже если станет королем: "Люди были бы поражены, узнав, какой совершенно обычной жизнью живем мы с братом".

Он также прокомментировал свой роман с американской актрисой Меган Маркл, и утверждал, что хочет для своих будущих детей "нормальной жизни".