The Jerusalem Post: Россия хочет более тесного сотрудничества с Израилем по Сирии

На этой неделе, 20-21 июня, в Израиле побывали председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев и председатель Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Они встречались с участниками комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне.

Как пишет в газете The Jerusalem Post Херб Кейнон, власти России рассчитывают на то, что Израиль использует свое влияние на оппозиционные группировки в Сирии, чтобы убедить их прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

Косачев в интервью этому изданию говорил о том, что действия России в Сирии служат интересам других стран региона, включая Израиль. По его мнению, падение режима Башара Асада может привести к тому, что в Сирии к власти придут силы, более враждебные Израилю и близкие по своей идеологии к "Исламскому государству".

Парламентарий также подчеркивал необходимость более тесного сотрудничества России и Израиля по Сирии в сфере "обмена информации", в том числе о группировках, с которыми Москва не в состоянии вести переговоры. При этом Косачев заявил, что факт контактов Израиля с такими группировками не является секретом.

В то же время Косачев сказал, что Россия не можем вмешиваться в отношения между странами, когда речь зашла о требованиях Израиля не допускать передачи оружия "Хизбалле" и гарантировать недопущение постоянного присутствия иранских вооруженных сил в Сирии.

Посольство России в Израиле в связи с переговорами Косачева и Озерова прислало в редакцию NEWSru.co.il следующую информацию: "Состоялось второе совместное заседание Комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне во главе с А.Дихтером и делегации Комитета Совета Федерации по международным делам и Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности (верхняя палата российского парламента) во главе с К.И.Косачевым и В.А.Озеровым, организованное в соответствии с Соглашением о сотрудничестве Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Кнессета Государства Израиль от 8 февраля 2016 г. По итогам заседания стороны заявляют о следующем: "Делегация Комитета СФ по международным делам и Комитета СФ по обороне и безопасности находится в Израиле с ответным визитом. В ноябре 2016 г. Россию посетила делегация комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне. Совместное заседание проводится в рамках диалога между комиссией Кнессета и комитетами Совета Федерации, который способствует развитию межпарламентского сотрудничества и укреплению российско-израильских связей в целом. В ходе встречи стороны провели свободный обмен мнениями по широкому кругу вопросов, среди которых – российско-израильские отношения, совместная борьба с терроризмом, развитие экономического сотрудничества в регионе, включая энергетику, интересы крупных внерегиональных государств, а также других игроков на Ближнем Востоке. Стороны провели углубленное обсуждение ситуации в регионе, включая положение в Сирии, роль Ирана и Турции в ближневосточных делах, палестинскую проблематику, Катар, Саудовскую Аравию. Стороны подчеркнули важность поддержания стабильности на Ближнем Востоке и необходимость продолжения межпарламентского и межгосударственного диалога"".





