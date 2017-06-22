Германские войска покидают Турцию. Обзор российских СМИ

Создан новый раздел, в котором можно ознакомиться со свидетельствами советских военачальников, очевидцев событий 22 июня 1941 года и первых дней Великой Отечественной войны. В частности, посетители сайта могут ознакомиться с ответами командующих на пять ключевых вопросов, подготовленных Военно-историческим управлением Генерального штаба Советской Армии.

Именно в этих ответах содержится полная информация о степени готовности оборонительного рубежа по линии государственной границы к началу войны, отмечает "Российская газета".

Президент Франции Эммануэль Макрон считает ошибкой участие вооруженных сил республики в операции в Ливии в 2011 году и предостерегает от повторения этого сценария в Сирии. Об этом он заявил в интервью восьми европейским изданиям, в частности, Le Soir, The Guardian, Gazeta Wyborcza, Il Corriere della Sera, Le Temps, Süddeutsche Zeitung, Le Figaro и El Pais.

"Демократию нельзя привнести снаружи, не вовлекая народы. Франция не участвовала в войне в Ираке и была в этом права. Но она ошиблась, вступив в войну в Ливии. Каковы были итоги этих вторжений? Уничтоженные страны, в которых процветают террористические группы. Я не хочу, чтобы это произошло в Сирии" – приводит слова французского лидера РГ.

Сторонники Алексея Навального празднуют своего рода юбилей – открывшийся в Орле его избирательный штаб стал 50-м по счету, хотя по плану во второй половине июня таких структур должно было быть уже под 70. Зато противодействие со стороны властей, похоже, способствует увеличению числа подписантов за выдвижение Навального в президенты – и запланированный для этого миллион человек выглядит вполне реальным, пишет в четверг "Независимая газета".

Количество потенциальных подписантов за регистрацию Алексея Навального кандидатом в президенты уже перевалило с запасом за необходимую цифру. Напомним, что в Центризбирком любой самовыдвиженец обязан принести 300.000 реальных подписей и, разбитых по региональным квотам.

РФ рассматривает уничтожение авиацией коалиции, возглавляемой США, самолета Су-22 ВВС Сирии 18 июня как неуважение к Уставу ООН, которое требует тщательного расследования, о чем заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Газета "Известия" напоминает, что коалиция сбила в Сирии самолет правительственных войск, мотивируя это действиями против ИГ.