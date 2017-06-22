Германские войска покидают Турцию. Обзор российских СМИ

Германские войска покидают Турцию – Бундестаг решил передислоцировать их в Иорданию, сообщает в четверг газета "Коммерсант".
Парламент ФРГ одобрил решение правительства страны о выводе воинского контингента Бундесвера с турецкой авиабазы "Инджирлик". За это предложение проголосовал 461 из 569 парламентариев. Причиной вынужденной передислокации войск стал недавний запрет руководства Турции на посещение авиабазы депутатами Бундестага.
По словам министра обороны страны Урсулы фон дер Ляйен, на иорданской авиабазе "Аль-Азрак" существует "сопоставимая альтернатива", и король Абдалла уже поддержал решение Берлина. Передислокация займет около двух месяцев. В этот период участие Германии в операциях международной антитеррористической коалиции будет временно приостановлено.
Рассекречены уникальные документы о Великой Отечественной войне: министерство обороны РФ опубликовало на официальном сайте /a> уникальные архивные документы, из рассекреченных фондов Центрального архива ведомства. Создан новый раздел, в котором можно ознакомиться со свидетельствами советских военачальников, очевидцев событий 22 июня 1941 года и первых дней Великой Отечественной войны. В частности, посетители сайта могут ознакомиться с ответами командующих на пять ключевых вопросов, подготовленных Военно-историческим управлением Генерального штаба Советской Армии.
Именно в этих ответах содержится полная информация о степени готовности оборонительного рубежа по линии государственной границы к началу войны, отмечает "Российская газета". Президент Франции Эммануэль Макрон считает ошибкой участие вооруженных сил республики в операции в Ливии в 2011 году и предостерегает от повторения этого сценария в Сирии. Об этом он заявил в интервью восьми европейским изданиям, в частности, Le Soir, The Guardian, Gazeta Wyborcza, Il Corriere della Sera, Le Temps, Süddeutsche Zeitung, Le Figaro и El Pais. "Демократию нельзя привнести снаружи, не вовлекая народы. Франция не участвовала в войне в Ираке и была в этом права. Но она ошиблась, вступив в войну в Ливии. Каковы были итоги этих вторжений? Уничтоженные страны, в которых процветают террористические группы. Я не хочу, чтобы это произошло в Сирии" – приводит слова французского лидера РГ. Сторонники Алексея Навального празднуют своего рода юбилей – открывшийся в Орле его избирательный штаб стал 50-м по счету, хотя по плану во второй половине июня таких структур должно было быть уже под 70. Зато противодействие со стороны властей, похоже, способствует увеличению числа подписантов за выдвижение Навального в президенты – и запланированный для этого миллион человек выглядит вполне реальным, пишет в четверг "Независимая газета".
Количество потенциальных подписантов за регистрацию Алексея Навального кандидатом в президенты уже перевалило с запасом за необходимую цифру. Напомним, что в Центризбирком любой самовыдвиженец обязан принести 300.000 реальных подписей и, разбитых по региональным квотам. РФ рассматривает уничтожение авиацией коалиции, возглавляемой США, самолета Су-22 ВВС Сирии 18 июня как неуважение к Уставу ООН, которое требует тщательного расследования, о чем заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Газета "Известия" напоминает, что коалиция сбила в Сирии самолет правительственных войск, мотивируя это действиями против ИГ.
Создан новый раздел, в котором можно ознакомиться со свидетельствами советских военачальников, очевидцев событий 22 июня 1941 года и первых дней Великой Отечественной войны. В частности, посетители сайта могут ознакомиться с ответами командующих на пять ключевых вопросов, подготовленных Военно-историческим управлением Генерального штаба Советской Армии.
Именно в этих ответах содержится полная информация о степени готовности оборонительного рубежа по линии государственной границы к началу войны, отмечает "Российская газета".
Президент Франции Эммануэль Макрон считает ошибкой участие вооруженных сил республики в операции в Ливии в 2011 году и предостерегает от повторения этого сценария в Сирии. Об этом он заявил в интервью восьми европейским изданиям, в частности, Le Soir, The Guardian, Gazeta Wyborcza, Il Corriere della Sera, Le Temps, Süddeutsche Zeitung, Le Figaro и El Pais.
"Демократию нельзя привнести снаружи, не вовлекая народы. Франция не участвовала в войне в Ираке и была в этом права. Но она ошиблась, вступив в войну в Ливии. Каковы были итоги этих вторжений? Уничтоженные страны, в которых процветают террористические группы. Я не хочу, чтобы это произошло в Сирии" – приводит слова французского лидера РГ.
Сторонники Алексея Навального празднуют своего рода юбилей – открывшийся в Орле его избирательный штаб стал 50-м по счету, хотя по плану во второй половине июня таких структур должно было быть уже под 70. Зато противодействие со стороны властей, похоже, способствует увеличению числа подписантов за выдвижение Навального в президенты – и запланированный для этого миллион человек выглядит вполне реальным, пишет в четверг "Независимая газета".
Количество потенциальных подписантов за регистрацию Алексея Навального кандидатом в президенты уже перевалило с запасом за необходимую цифру. Напомним, что в Центризбирком любой самовыдвиженец обязан принести 300.000 реальных подписей и, разбитых по региональным квотам.
РФ рассматривает уничтожение авиацией коалиции, возглавляемой США, самолета Су-22 ВВС Сирии 18 июня как неуважение к Уставу ООН, которое требует тщательного расследования, о чем заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Газета "Известия" напоминает, что коалиция сбила в Сирии самолет правительственных войск, мотивируя это действиями против ИГ.