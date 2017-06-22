Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Четверг, 22 июня 2017 года

В центре внимания израильских СМИ остается решение кризиса электроэнергии в секторе Газы.

"Едиот Ахронот": Генерал южного округа: "ХАМАС набирает силу за счет жителей Газы"

"Гаарец": В Тель-Авиве живут 15 тысяч просителей убежища, половина от числа, заявленного полицией

"Исраэль а-Йом": Историческое решение: Элиэзер Фишман объявлен банкротом

"Маарив а-Шавуа": Сотни демонстрантов призывали к правосудию в деле йеменских детей

"Едиот Ахронот": Генерал южного округа: "ХАМАС набирает силу за счет жителей Газы"

Матан Цурир цитирует в "Едиот Ахронот" выступление командующего южным округом, заявившего, что ХАМАС использует немногочисленные ресурсы сектора Газы на свои военные нужды, а не на жителей сектора, тем самым набирая силу за счет мирных жителей.

"Гаарец": В Тель-Авиве живут 15 тысяч просителей убежища, половина от числа, заявленного полицией

Илан Лиор публикует в "Гаарец" данные Управления регистрации населения, согласно которым, в Тель-Авиве проживают менее 15 тысяч мигрантов, из них 79% из Эритреи, 15% из Судана и около 6% из других стран. Это число гораздо ниже предполагаемых цифр, публикуемых ранее мэрией и полицией Тель-Авива.

"Исраэль а-Йом": Историческое решение: Элиэзер Фишман объявлен банкротом

Хази Штернлихт пишет в "Исраэль а-Йом", что председатель Тель-Авивского окружного суда Эйтан Орнштейн объявил бизнесмена Элиэзера Фишмана банкротом и передал соответствующие полномочия по реализации его имущества назначенному судом специальному управляющему адвокату Йоси Бенкелю.

"Маарив а-Шавуа": Сотни демонстрантов призывали к правосудию в деле йеменских детей

Арик Бендер сообщает в "Маарив а-Шавуа", что сотни представителей Йеменской общины приняли участие в митинге, посвященном судьбе "пропавших йеменских детей". Мероприятие проходило на улице Кинг Джордж в Иерусалиме. Среди присутствующих также было несколько депутатов Кнессета.