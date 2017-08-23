Битва за аль-Аксу только начинается. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Джазира" подводит итог завершившегося около месяца назад конфликта вокруг Храмовой горы. Согласно публикации, мечеть аль-Акса и площадь рядом с ней – единственное место, где жители Иерусалима могут забыть об оккупации. Несмотря на отсутствие лидеров, борьба увенчалась успехом. Однако, как утверждается, это первый этап. Битва за аль-Аксу только начинается.

Агентство Maan передает, что палестинские правозащитники подвергают резкой критике решение Палестинской национальной администрации наказывать каторжными работами за распространение порочащей ПНА информации. По их словам, действия палестинского руководства все больше напоминают меры, принимаемые оккупантами.

Телеканал "Аль-Арабия" знакомит с опубликованными Фондом короля Абдулазиза фотографиями, запечатлевшими нынешнего саудовского монарха Салмана и наследного принца Мухаммада во время Хаджа 19 лет назад. Канал напоминает, что каждый правоверный должен хотя бы раз в жизни совершить паломничество в Мекку.

Сайт "Я Либнан" с некоторым опозданием цитирует министра внутренних дел Ливана Нухада Мачнука, рассказавшего, что спецслужбы страны предотвратили взрыв самолета, направлявшегося из Австралии в Объединенные Арабские Эмираты. Взрывчатка содержалась в кукле Барби, однако террористы не смогли подняться в самолет.