23 августа 2017 г.
последняя новость: 11:41
Свадьба Преснякова закончилась скандалом
Cамый дорогой актер года
В Европе выросло израильское eTree
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:45 Битва за аль-Аксу только начинается. Обзор арабских СМИ
09:42 Цель – остановить Иран. Обзор ивритоязычной прессы. Среда, 23 августа
18:07 Le Monde: Развод Абрамовича встревожил мир искусства
18:02 La Stampa: От Парижа до Испании: почерк Ахмада, пиротехника "халифа"
17:54 Politico: Рассказывает американец Эндрю Фейнберг, работавший на российскую пропаганду
11:42 Представитель Ватикана прибыл в Москву, чтобы обсуждать Украину. Обзор российских СМИ
09:23 Солнечное затмение в США и визит Нетаниягу в Россию. Обзор ивритоязычной прессы. Вторник, 22 августа
14:34 Inopressa: После терактов в Испании антиисламской истерии не будет
12:47 "Израиль предает историю". Обзор российских СМИ
09:37 Рост потребления риталина и вмешательство Египта в ситуацию в Сирии. Обзор ивритоязычной прессы. Понедельник, 21 августа
Пресса

Битва за аль-Аксу только начинается. Обзор арабских СМИ

время публикации: 10:45 | последнее обновление: 10:45 блог версия для печати фото
Битва за аль-Аксу только начинается. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Джазира" подводит итог завершившегося около месяца назад конфликта вокруг Храмовой горы. Согласно публикации, мечеть аль-Акса и площадь рядом с ней – единственное место, где жители Иерусалима могут забыть об оккупации. Несмотря на отсутствие лидеров, борьба увенчалась успехом. Однако, как утверждается, это первый этап. Битва за аль-Аксу только начинается.

Агентство Maan передает, что палестинские правозащитники подвергают резкой критике решение Палестинской национальной администрации наказывать каторжными работами за распространение порочащей ПНА информации. По их словам, действия палестинского руководства все больше напоминают меры, принимаемые оккупантами.

Телеканал "Аль-Арабия" знакомит с опубликованными Фондом короля Абдулазиза фотографиями, запечатлевшими нынешнего саудовского монарха Салмана и наследного принца Мухаммада во время Хаджа 19 лет назад. Канал напоминает, что каждый правоверный должен хотя бы раз в жизни совершить паломничество в Мекку.

Сайт "Я Либнан" с некоторым опозданием цитирует министра внутренних дел Ливана Нухада Мачнука, рассказавшего, что спецслужбы страны предотвратили взрыв самолета, направлявшегося из Австралии в Объединенные Арабские Эмираты. Взрывчатка содержалась в кукле Барби, однако террористы не смогли подняться в самолет.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Среда, 23 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017