Цель – остановить Иран. Обзор ивритоязычной прессы. Среда, 23 августа

В центре внимания израильских СМИ в среду, 23 августа, остается предстоящий визит главы правительства Биньямина Нетаниягу в Россию, где он встретится с Владимиром Путиным.

"Едиот Ахронот": Израилю есть чему поучиться у Европы в борьбе с террором

"Исраэль а-Йом": Беэр-Шева не прошла в Лигу Чемпионов

"Гаарец": Государство: на частных арабских землях в Иудее и Самарии построено 3.455 зданий

"Маарив а-Шавуа": Цель – остановить Иран

"Едиот Ахронот": Израилю есть чему поучиться у Европы в борьбе с террором

22 августа в тель-авивской гостинице "Дан" состоялась прощальная встреча с журналистами посла Евросоюза в Израиле Ларса Фааборга-Андерсена. Датский дипломат возвращается в Копенгаген после четырех лет работы в еврейском государстве. Большая часть задаваемых послу вопросов касалась борьбы с террором и палестино-израильских отношений. Журналистов интересовало, востребован ли в Европе израильский опыт противостояния террористам.

"Исраэль а-Йом": Беэр-Шева не прошла в Лигу Чемпионов

Беэр-шевский "Апоэль" не сумел пробиться в групповой турнир Лиги чемпионов и будет выступать в Лиге Европы. В ответном матче "Апоэль" проиграл "Марибору" 0:1. На своем поле чемпион Израиля победил 2:1.

"Гаарец:" Государство: на частных арабских землях в Иудее и Самарии построено 3.455 зданий

Согласно приложению к ответу государства на иск против закона о легализации еврейских форпостов в Иудее и Самарии, на частных арабских землях было построено 3.455 жилых домов и общественных зданий. 1.285 зданий были возведены в последние 20 лет на частных землях, никогда не конфисковывавшихся государством. О сносе этих зданий, расположенных на территории или в окрестностях 74 поселений, ранее были изданы соответствующие указы, сообщает "Гаарец". Из них 874 здания находятся на территории поселенческих форпостов, построенных без разрешения возле "материнских" поселений.

"Маарив а-Шавуа": Цель – остановить Иран

Утром в среду, 23 августа, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу вылетает в Сочи, где состоится его очередная встреча с президентом России Владимиром Путиным, на которой будет обсуждаться проблема присутствия иранских военных сил и "Хизбаллы" в Сирии. Ожидается, что переговоры будут проходить в несколько этапов – в формате с глазу на глаз, а затем в расширенном составе. Накануне визита в Сочи глава израильского правительства заявил: "Я обсужу с Путиным попытки Ирана ускоренными темпами закрепить свое военное присутствие в Сирии. Это, конечно, свидетельство агрессии Ирана, не снизившейся после ядерной сделки. Это является проблемой не только для Израиля, но и для всех стран Ближнего Востока и всего мира".