Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Пятница, 23 декабря 2016 года

Главные темы пятничных выпусков израильских СМИ – отсрочка, предоставленная судьями БАГАЦ жителям Амоны, а также перенос голосования в Совбезе ООН по резолюции о поселениях Иудеи и Самарии.

"Едиот Ахронот": Полиция задержала депутата Кнессета Баселя Ратаса

"Гаарец": Египет отложил голосование в СБ ООН по просьбе Израиля

"Исраэль а-Йом": Кнессет утвердил госбюджет и закон о госрегулировании 2017-2018

"Маарив а-Шавуа": БАГАЦ разрешил отложить эвакуацию Амоны

"Едиот Ахронот": Полиция задержала депутата Кнессета Баселя Ратаса

По окончании допроса следователи управления полиции ЛАХАВ-433 приняли решение о задержании парламентария Баселя Ратаса. Ночь он проведет в следственном изоляторе, а в пятницу, 22 декабря, полиция обратится в суд Ришон ле-Циона за продлением срока его ареста.

"Гаарец": Египет отложил голосование в СБ ООН по просьбе Израиля

Египет отложил голосование по антиизраильской резолюции в СБ ООН по просьбе Израиля. Дипломатический источник, на который ссылается агентство, заявил, что контакты между двумя странами осуществлялись "на самом высоком уровне". Голосование по резолюции, осуждающей израильскую поселенческую деятельность, должно было состояться в СБ ООН в 22:00 по израильскому времени. Однако за пять часов до голосования президент Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси отдал распоряжение египетским дипломатам в ООН перенести голосование.

"Исраэль а-Йом": Кнессет утвердил госбюджет и закон о госрегулировании 2017-2018

В ночь на четверг, 22 декабря, Кнессет утвердил во втором и третьем чтениях закон о государственном бюджете и закон о регулировании народного хозяйства на 2017 и 2018 года. В 2017 году бюджет брутто составит 491,7 миллиарда шекелей, бюджет без учета расходов, обусловленных доходами – 446,8 миллиарда шекелей, а расходная часть бюджета без учета обслуживания государственного долга – 359,7 миллиарда шекелей.

"Маарив а-Шавуа": БАГАЦ разрешил отложить эвакуацию Амоны

В четверг, 22 декабря, Высший суд справедливости удовлетворил просьбу государства и разрешил отложить эвакуацию Амоны на 45 дней. Таким образом, форпост должен быть перенесен не позднее 8 февраля. Этому решению предшествовали переговоры с жителями Амоны. БАГАЦ требовали от них пообещать, что эвакуация будет проходить без сопротивления. Утром соответствующее обещание в письменной форме было передано в суд. Однако БАГАЦ отказался его принять, так как жители указали, что "эвакуация будет добровольной при соблюдении условий соглашения". Суд потребовал от жителей форпоста дать обещание без выдвижения встречных условий. Такое обещание было получено во второй половине дня.