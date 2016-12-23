Sueddeutsche Zeitung: Террорист Амри тренировался в Нижней Саксонии для отъезда в ИГ

Ханс Ляйендекер, Георг Масколо, Нико Фрид

Немецкие следователи, по информации газеты Sueddeutsche Zeitung, а также радиостанций NDR и WDR, обнаружили отпечатки пальцев уроженца Туниса Аниса Амри на двери грузовика, использованного для теракта на рождественском рынке в Берлине. Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер уже подтвердил эту информацию. По его словам, Амри "с большой вероятностью является исполнителем теракта". Ранее в кабине грузового автомобиля было найдено удостоверение личности тунисца.

В результате теракта убито 12 и ранено около 50 человек, в настоящее время по всей Европе идет розыск террориста. В четверг в нескольких квартирах в Берлине были проведены обыски. Тем не менее, никакой информации о местонахождении Амри нет, говорится в статье.

Между тем, в документах следствия говорится, что немецким властям с лета 2016 года было известно о том, что Амри вынашивал планы совершения теракта. Те же документы показывают, что он в течение нескольких месяцев входил в ближайшее окружение арестованного в ноябре проповедника Абу Валаа, которого один из свидетелей охарактеризовал как "главнейшего представителя "Исламского государства" в Германии".

Помимо этого, документы показывают, что Амри "планировал уехать в Сирию, чтобы воевать там на стороне ИГИЛ", а также в прошлом году в федеральной земле Нижняя Саксония вступил в отряд, который тренировался для будущих боев. В частности, лица, желавшие примкнуть к ИГИЛ, совершали марши с тяжелыми рюкзаками ради повышения выносливости. Тем не менее, Амри остался на территории Германии, пишут журналисты.

Группа, в состав которой входил Амри, предпочла отъезду в Сирию совершение терактов на территории Германии - речь шла, например, о нападениях на полицейские участки, расстреле экипажей патрульных автомобилей.

Inopressa.ru