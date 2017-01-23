Посол США переезжает в Иерусалим. Обзор арабских СМИ

Лондонская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" сообщает, что новый посол США в Израиле Дэвид Фридман намерен перенести свою резиденцию в Иерусалим. Это станет первым этапом реализации обещания президента Дональда Трампа перенести в этот город и американское посольство.

Агентство Maan передает, что глава администрации ХАМАСа в секторе Газы Исмаил Ханийя прибыл из Катара в Египет. С представителями властей он обсудит двусторонние отношения и положение в секторе Газы. После завершения переговоров Ханийя через КПП "Эрез" вернется домой.

Сайт "Я Либнан" пишет, что ливанская армия предотвратила в Бейруте крупный теракт. Они задержали террориста, вошедшего с поясом смертника в одно из столичных кафе. В ходе задержания боевик получил многочисленные травмы – солдаты опасались, что ему удастся задействовать взрывчатку.

Иракский телеканал "Ас-Сумария" утверждает, что согласно документам, администрация президента США Рональда Рейгана в 1983 году пыталась убедить Саддама Хусейна атаковать Сирию. Тем самым США пытались помешать Хафизу Асаду перекрыть нефтепровод, по которому к Средиземному морю доставлялась нефть из Персидского залива.