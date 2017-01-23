23 января 2017 г.
последняя новость: 10:40
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:53 Посол США переезжает в Иерусалим. Обзор арабских СМИ
08:49 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Понедельник, 23 января 2017 года
16:20 The Sunday Times: Британское правительство скрыло неудачный запуск ракеты Trident
10:53 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Воскресенье, 22 января 2017 года
09:09 Протест палестинцев, оккупированных в 1948 году. Обзор арабских СМИ
14:15 The Wall Street Journal: "Исламское государство" увеличивает продажи нефти и газа режиму Асада
09:03 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Пятница, 20 января 2017 года
13:15 Facebook запретил RT освещать инаугурацию Трампа. Обзор российских СМИ
10:11 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Четверг, 19 января 2017 года
09:55 Россия доказала приверженность Палестине. Обзор арабских СМИ
Пресса

Посол США переезжает в Иерусалим. Обзор арабских СМИ

время публикации: 09:53 | последнее обновление: 09:53 блог версия для печати фото
Посол США переезжает в Иерусалим. Обзор арабских СМИ

Лондонская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" сообщает, что новый посол США в Израиле Дэвид Фридман намерен перенести свою резиденцию в Иерусалим. Это станет первым этапом реализации обещания президента Дональда Трампа перенести в этот город и американское посольство.

Агентство Maan передает, что глава администрации ХАМАСа в секторе Газы Исмаил Ханийя прибыл из Катара в Египет. С представителями властей он обсудит двусторонние отношения и положение в секторе Газы. После завершения переговоров Ханийя через КПП "Эрез" вернется домой.

Сайт "Я Либнан" пишет, что ливанская армия предотвратила в Бейруте крупный теракт. Они задержали террориста, вошедшего с поясом смертника в одно из столичных кафе. В ходе задержания боевик получил многочисленные травмы – солдаты опасались, что ему удастся задействовать взрывчатку.

Иракский телеканал "Ас-Сумария" утверждает, что согласно документам, администрация президента США Рональда Рейгана в 1983 году пыталась убедить Саддама Хусейна атаковать Сирию. Тем самым США пытались помешать Хафизу Асаду перекрыть нефтепровод, по которому к Средиземному морю доставлялась нефть из Персидского залива.

facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Понедельник, 23 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017