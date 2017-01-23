Трамп пригласил Нетаниягу в Белый дом. Путину пока не звонят. Обзор российских СМИ

Президент США Дональда Трамп пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу провести встречу в Белом доме. Как сообщает ТАСС, эти сведения подтвердили в пресс-службt администрации президента США по итогам телефонного разговора двух лидеров.

Отмечается, что в ходе этой беседы Трамп подчеркнул: "Мир между Израилем и палестинцами может быть достигнут только путем диалога". Кроме того, как следует из сообщения, Трамп и Нетаниягу обсудили "пути развития и усиления особых американо-израильских отношений, а также безопасность на Ближнем Востоке".

Смертный приговор в отношении нефтяного магната Бабака Занджани, чье состояние по оценкам экспертов, составляет 14 млрд долларов, будет приведен в исполнение, сообщил на пресс-конференции в Тегеране представитель Верховного суда. Как пишет "Независимая газета", Занджани был арестован в 2013 году по обвинению в растрате 2 млрд евро нефтяных доходов и признан виновным в казнокрадстве, отмывании денег и мошенничестве.

В столице Казахстана Астане открываются переговоры по сирийскому урегулированию, инициированные Россией, Турцией и Ираном. Состав участников, среди которых впервые за шесть лет сирийской войны оказались вооруженная оппозиция, а также мировые и региональные державы, делает предстоящие переговоры самой серьезной попыткой мирного урегулирования главного международного конфликта, пишет в понедельник газета "Коммерсант".

Впрочем, единственной реальной задачей участников встречи в Астане станет укрепление режима прекращения огня. Решению вопросов политического урегулирования мешают как раскол внутри сирийской оппозиции, так и разногласия между инициаторами встречи, которые накануне переговоров впервые открыто признал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Подготовка встречи лидеров России и США пока не ведется. По линии внешнеполитических ведомств согласовывается телефонный звонок. Он ожидается в ближайшее время", – пишет "Российская газета" в статье под названием "В Кремле рассказали о планах контактов Путина и Трампа".

"Информации о встрече пока нет. Телефонный звонок согласовывается, какой-то более полной информацией мы пока не обладаем, но действительно ожидаем, что в ближайшее время даты такого возможного телефонного звонка будут согласованы. Пока этого еще не произошло", – приводит издание слова Пескова.

"Консервативные и религиозные американцы полюбили Россию" – так называется статья, опубликованная в понедельник прокремлевской газетой "Известия", где говорится, что соцопрос показал улучшение отношения части республиканского консервативного электората и протестантов к России после победы Дональда Трампа в президентской гонке

В исследовании, проведенном 12–15 января по телефону, приняли участие 1005 граждан США. Вопрос, который задавался респондентам, был сформулирован следующим образом: "Как вы думаете, подход Трампа к России чрезмерно дружественный, чрезмерно конфронтационный или правильный?"

В результате исследования 75% из опрошенных республиканцев ответили, что подход президента США Дональда Трампа к России — "правильный", и лишь 15% отметили, что он "чрезмерно дружественный"