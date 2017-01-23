Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Понедельник, 23 января 2017 года

В центре внимания израильских СМИ первый телефонный разговор между Биньямином Нетаниягу и новым американским президентом.

"Едиот Ахронот": Кабинет отложил голосование по аннексии Маале-Адумим

"Гаарец": В Кнессете опасаются, что глава правительства попытается предотвратить публикацию отчета комиссии о "Нерушимой скале"

"Исраэль а-Йом": Первый разговор – и приглашение

"Маарив а-Шавуа": Милчен переходит в наступление

"Едиот Ахронот": Кабинет отложил голосование по аннексии Маале-Адумим

Моран Азулай сообщает в "Едиот Ахронот", что члены кабинета единогласно поддержали предложение отложить обсуждение этой темы до встречи Биньямина Нетаниягу с президентом США Дональдом Трампом.

"Гаарец": В Кнессете опасаются, что глава правительства попытается предотвратить публикацию отчета комиссии о "Нерушимой скале"

Государственный контролер начал передавать на обсуждение специальной парламентской комиссии главы из одного из самых проблематичных отчетов с точки зрения нынешнего правительства. Амос Арэль сообщает в "Гаарец", что существуют опасения, что отчет о просчетах правительства во время "Нерушимой скалы" может подвергнуться "цензуре".

"Исраэль а-Йом": Первый разговор – и приглашение

Боаз Бисмут сообщают в "Исраэль а-Йом", что 22 января, состоялся первый телефонный разговор премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу с президентом США Дональдом Трампом после его инаугурации. Трамп предложил Нетаниягу в начале февраля встретиться в Вашингтоне. В канцелярии главы правительства говорят, что окончательная дата визита будет определена в ближайшие дни.

"Маарив а-Шавуа": Милчен переходит в наступление

Алон Хакмон, Дана Сомберг, Арик Бендер и Мор Шимони сообщают в "Маарив а-Шавуа", что генеральный инспектор полиции Рони Альшейх провел брифинг для журналистов, в ходе которого прокомментировал ход расследований в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу. При этом приближенные Милчена утверждают, что речь идет об организованной кампании, целью которой является его оклеветать.