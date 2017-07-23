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Пресса

Город героев Умм эль-Фахм. Обзор арабских СМИ

время публикации: 09:27 | последнее обновление: 09:27 блог версия для печати

Согласно телеканалу "Аль-Арабия", президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подключился к усилиям по преодолению катарского кризиса. Он отправляется в ближневосточное турне и посетит, Саудовскую Аравию, Катар и Кувейт. Канал напоминает, что официальная Анкара не стала отказываться от планов построить в Катаре военную базу и отказалась выводить из страны солдат.

Агентство Maan рассказывает о бесчинствах поселенцев на оккупированных территориях. Они проводят пешие марши в районе поселений, забрасывают камнями палестинские автомобили, перекрывают шоссе, а израильская армия игнорирует эти беспорядки.

Сайт ХАМАСа "Палестинский информационный центр" посвящает статью родному городу террористов, убивших полицейских на Храмовой горе. Согласно публикации, Умм эль-Фахм – город героев. Расположенный на землях, оккупированных в 1948 году, населенный пункт преисполнен революционного духа. Сопротивление оккупантам началось здесь еще до провозглашения Израиля, а сейчас его возглавляет героический шейх Раад Салах. Лондонская газета "Аль-Хайят" пишет о боях в ливанской местности Арсаль, расположенной рядом с сирийской границей. Основную тяжесть боев несет на себе шиитская группировка "Хизбалла", сражающаяся с "Джабхат Фаттах аш-Шам". По словам местных жителей, она делает все, чтобы избежать потерь среди мирного населения.

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