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Пресса

Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Воскресенье, 23 июля 2017 года

время публикации: 09:27 | последнее обновление: 09:27 блог версия для печати

Вечером в пятницу, 21 июля, в поселении Халамиш был совершен теракт, в результате которого были убиты Йосеф Саломон (70 лет), а также его дети Хая (46 лет) и Эльад (35 лет). Террорист был нейтрализован и доставлен в больницу.

"Едиот Ахронот": СБ ООН обсудит кризис на Храмовой горе

"Гаарец": Ганор получит статус госсвидетеля и будет осужден на год тюремного заключения; существуют подозрения, что он много лет давал взятки госслужащим

"Исраэль а-Йом": В ЦАХАЛе опасаются: интифада

"Маарив а-Шавуа": Председатель ПНА заморозил контакты с Израилем

"Едиот Ахронот": СБ ООН обсудит кризис на Храмовой горе

Итамар Айхнер сообщает в "Едиот Ахронот", что в понедельник Совет безопасности ООН соберется на внеочередное заседание, чтобы обсудить эскалацию ситуации в Иерусалиме. Журналист также пишет, что генсек ООН осудил теракт в поселении Халамиш только после того, как посол Израиля в ООН Дани Данон выразил протест против молчания генсека.

"Гаарец": Ганор получит статус госсвидетеля и будет осужден на год тюремного заключения; существуют подозрения, что он много лет давал взятки госслужащим

Янив Ковович и Гили Коэн сообщают в "Гаарец", что бизнесмену Мики Ганору, подозреваемому по "делу субмарин", будет предоставлен статус госсвидетеля. Соответствующее соглашение он подписал с прокуратурой. Ганор, выступавший посредником между Израилем и немецкой компанией ThyssenKrupp при заключении сделки о приобретении подводных лодок, подозревается в мошенничестве, отмывании денег и преступном сговоре.

"Исраэль а-Йом": В ЦАХАЛе опасаются: интифада

Лилах Шуваль, Шломо Цезана и Мати Тухпальд сообщают в "Исраэль а-Йом", что в воскресенье, 23 июля, состоится заседание военно-политического кабинета. Заседание будет посвящено теракту в поселении Халамиш и арабским беспорядкам. Как сообщают журналисты, в ЦАХАЛе впервые заявляют, что в данном витке конфликта наблюдается религиозный элемент.

"Маарив а-Шавуа": Председатель ПНА заморозил контакты с Израилем

Арик Бендер и Хаим Исерович пишут в "Маарив а-Шавуа", что председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас выступил с речью в ходе встречи палестинского руководства в Рамалле. Он заявил, что его администрация разрывает все связи с Израилем и замораживает отношения с еврейским государством на всех уровнях.

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Воскресенье, 23 июля 2017 г.
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